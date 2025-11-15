Тимур Міндіч покинув Україну вночі, за лічені години до обшуків у справі про багатомільйонну корупційну схему в енергетиці

Бізнесмен та співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч, який проходить у справі НАБУ щодо масштабної корупційної схеми "Енергоатому", виїхав з України на елітному автомобілі Mercedes-Benz S350, що належить VIP-сервісу TimeLux. Про це повідомляють журналісти "Радіо Свобода".

Міндіч утік з України на VIP-таксі за кілька годин до обшуків НАБУ

За даними джерел, Міндіч перетнув кордон з Польщею о 02:09 ночі 10 листопада — всього за кілька годин до того, як детективи прийшли з обшуками в його квартиру у межах операції "Мідас".

Журналісти встановили, що Mercedes-Benz S350, на якому виїхав Міндіч, належить 38-річному львівському підприємцю Максиму Вовку — співвласнику VIP-сервісу TimeLux. Іншим партнером компанії є Ельдар Асадулаєв, колишній працівник західного регіонального управління ДПСУ та фігурант судової справи щодо невиплаченої надбавки за службу.

TimeLux пропонує "швидкий перетин кордону", індивідуальні маршрути та супровід. Поїздка Київ — Варшава на авто S-класу коштує 1300 євро.

Сам Вовк журналістам заявив, що "не перевіряє документи пасажирів" і з Міндічем "не знайомий". Асадулаєв розмову припинив.

У ДПСУ стверджують, що Міндіча оформили "відповідно до чинного законодавства" і жодних обмежень на виїзд не було.



За версією НАБУ, злочинна організація отримувала 10–15% "відкатів" з контрактів "Енергоатому", а через київський "бек-офіс" легалізували близько 100 млн доларів.

У справі вже повідомлено про підозру вісьмом особам, включно з Міндічем ("Карлсон") та колишнім радником міністра енергетики Ігорем Миронюком ("Рокет"). Після викриття детективи провели обшуки у Міндіча та ексміністра Германа Галущенка.

РНБО вже ввела санкції проти Міндіча та інших фігурантів справи.

Нагдаємо, портал "Коментарі" писав, що Європейські лідери вимагають відповідей від української влади щодо нещодавніх корупційних скандалів в енергетиці, запевняючи, що й надалі підтримуватимуть оборону України і розроблятимуть плани використання для цього заморожених російських активів.