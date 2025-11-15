logo

BTC/USD

95815

ETH/USD

3150.07

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Скандалы.Политика Тимур Миндич покинул Украину ночью, за считанные часы до обысков по делу о многомиллионной коррупционной схеме в энергетике
commentss НОВОСТИ Все новости

Тимур Миндич покинул Украину ночью, за считанные часы до обысков по делу о многомиллионной коррупционной схеме в энергетике

Бизнесмен и соучредитель «Квартала 95» покинул страну на элитном автосервисе TimeLux, владельцем которого является львовский предприниматель и экссотрудник ГНСУ.

15 ноября 2025, 12:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Бизнесмен и соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич, проходящий по делу НАБУ по масштабной коррупционной схеме "Энергоатома", выехал из Украины на элитном автомобиле Mercedes-Benz S350, принадлежащем VIP-сервису TimeLux. Об этом сообщают журналисты "Радио Свобода".

Тимур Миндич покинул Украину ночью, за считанные часы до обысков по делу о многомиллионной коррупционной схеме в энергетике

Миндич сбежал из Украины на VIP-такси за несколько часов до обысков НАБУ

По данным источников, Миндич пересек границу с Польшей в 02:09 ночи 10 ноября — всего за несколько часов до того, как детективы пришли с обысками в его квартиру в рамках операции "Мидас".

Журналисты установили, что Mercedes-Benz S350, на котором выехал Миндич, принадлежит 38-летнему львовскому предпринимателю Максиму Вовку – совладельцу VIP-сервиса TimeLux. Другим партнером компании является Эльдар Асадулаев, бывший работник западного регионального управления ГНСУ и фигурант судебного дела по невыплаченной надбавке за службу.

TimeLux предлагает "быстрое пересечение границы", индивидуальные маршруты и сопровождение. Поездка Киев – Варшава на авто S-класса стоит 1300 евро.

Сам Вовк журналистам заявил, что "не проверяет документы пассажиров" и с Миндичем "не знаком". Асадулаев прекратил разговор.

В ГНСУ утверждают, что Миндича оформили "в соответствии с действующим законодательством" и никаких ограничений на выезд не было.

По версии НАБУ, преступная организация получала 10–15% "откатов" из контрактов "Энергоатома", а через киевский "бэк-офис" легализовали около 100 млн долларов.

По делу уже сообщено о подозрении восьми лицам, включая Миндича ("Карлсон") и бывшего советника министра энергетики Игоря Миронюка ("Рокет"). После разоблачения детективы провели обыски у Миндича и эксминистра Германа Галущенко.

СНБО уже ввел санкции против Миндича и других фигурантов дела.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Европейские лидеры требуют ответов от украинской власти относительно недавних коррупционных скандалов в энергетике, уверяя, что и дальше будут поддерживать оборону Украины и разрабатывать планы использования для этого замороженных российских активов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости