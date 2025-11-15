Тимур Миндич покинул Украину ночью, за считанные часы до обысков по делу о многомиллионной коррупционной схеме в энергетике

Бизнесмен и соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич, проходящий по делу НАБУ по масштабной коррупционной схеме "Энергоатома", выехал из Украины на элитном автомобиле Mercedes-Benz S350, принадлежащем VIP-сервису TimeLux. Об этом сообщают журналисты "Радио Свобода".

Миндич сбежал из Украины на VIP-такси за несколько часов до обысков НАБУ

По данным источников, Миндич пересек границу с Польшей в 02:09 ночи 10 ноября — всего за несколько часов до того, как детективы пришли с обысками в его квартиру в рамках операции "Мидас".

Журналисты установили, что Mercedes-Benz S350, на котором выехал Миндич, принадлежит 38-летнему львовскому предпринимателю Максиму Вовку – совладельцу VIP-сервиса TimeLux. Другим партнером компании является Эльдар Асадулаев, бывший работник западного регионального управления ГНСУ и фигурант судебного дела по невыплаченной надбавке за службу.

TimeLux предлагает "быстрое пересечение границы", индивидуальные маршруты и сопровождение. Поездка Киев – Варшава на авто S-класса стоит 1300 евро.

Сам Вовк журналистам заявил, что "не проверяет документы пассажиров" и с Миндичем "не знаком". Асадулаев прекратил разговор.

В ГНСУ утверждают, что Миндича оформили "в соответствии с действующим законодательством" и никаких ограничений на выезд не было.



По версии НАБУ, преступная организация получала 10–15% "откатов" из контрактов "Энергоатома", а через киевский "бэк-офис" легализовали около 100 млн долларов.

По делу уже сообщено о подозрении восьми лицам, включая Миндича ("Карлсон") и бывшего советника министра энергетики Игоря Миронюка ("Рокет"). После разоблачения детективы провели обыски у Миндича и эксминистра Германа Галущенко.

СНБО уже ввел санкции против Миндича и других фигурантов дела.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Европейские лидеры требуют ответов от украинской власти относительно недавних коррупционных скандалов в энергетике, уверяя, что и дальше будут поддерживать оборону Украины и разрабатывать планы использования для этого замороженных российских активов.