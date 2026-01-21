Тимошенко собирается подавать заявление в прокуратуру: на что жалуется лидер «Батькивщины»

Народная депутатка, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о намерении обратиться в прокуратуру с заявлением о действиях НАБУ и САП в рамках уголовного производства.

Юлия Тимошенко. Фото: из открытых источников

На официальном сайте партии она заявила, что в Украине не обеспечивается надлежащий уровень правосудия.

По словам Тимошенко, сторона защиты надеялась, что суд учтет предоставленные аргументы и доказательства, которые, по ее мнению, свидетельствуют о нарушении в ходе расследования.

При этом Тимошенко заявила, что не согласна с решением суда и считает дело политически мотивированным. Доказательства, использованные в производстве, сторона защиты считает ненадлежащими.

Лидер "Батькивщины" также отметила, что решение о наложении ареста на средства и имущество, по ее убеждению, безосновательно. Тимошенко намерена обжаловать его в апелляционном порядке.

"Мы убеждены, что никаких оснований для наложения ареста на средства и имущество нет, и мы будем обжаловать это в апелляционном порядке", — добавила лидер "Батькивщины".

Как сообщал портал "Комментарии", народная депутат и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила журналистам, что не намерена использовать собственные средства для уплаты залога, определенного ей Высшим антикоррупционным судом. Соответствующее заявление политик сделала сегодня непосредственно в здании антикоррупционного суда.

По словам Тимошенко, ее финансовые возможности не позволяют самостоятельно внести установленную судом сумму. В то же время, она заверила, что вопросом залога активно занимается вся партийная команда. По состоянию на 20 января из необходимых 33,2 миллионов гривен на счет суда за Юлию Тимошенко уже было перечислено 13,5 миллионов гривен. Согласно решению суда, полная сумма залога должна быть внесена до истечения текущих суток.