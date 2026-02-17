logo_ukra

Головна Новини Політика Скандали.Політика "Свята Галичина": ЗМІ про лакшері життя співмешканки заступника голови Івано-Франківської ОДА Ільчишина
“Свята Галичина”: ЗМІ про лакшері життя співмешканки заступника голови Івано-Франківської ОДА Ільчишина

Співмешканка заступника голови Івано-Франківської ОДА Ільчишина хизується лакшері життям

17 лютого 2026, 19:33
Автор:
Кречмаровская Наталия

Поки країна живе в умовах повномасштабної війни та тотальної економії, соцмережі співмешканки заступника голови Івано-Франківської ОДА Віталія Ільчишина демонструють зовсім іншу реальність — з преміальними авто, дорогими мотоциклами та брендовими аксесуарами на тисячі доларів. 

“Свята Галичина”: ЗМІ про лакшері життя співмешканки заступника голови Івано-Франківської ОДА Ільчишина

Ільчишин та Хрептик. Колаж

Деталі випливають із декларації посадовця та відкритих публікацій його найближчого оточення, пише видання “Українські новини”.

Серед показових атрибутів, як зазначає ЗМІ, — автомобіль Mercedes-Benz GLE 2017 року, оформлений на співмешканку чиновника Юлію Хрептик, хоча користується ним, ймовірно, сам посадовець. Вартість такої автівки на вторинному ринку у 2026 році, за даними ЗМІ, складає 35-55 тисяч доларів залежно від стану та пробігу.

Не менш показовим, як зазначає видання, виглядає і “двоколісний парк” родини. У декларації фігурують мотоцикли, ціна яких коливається приблизно від 4 тис. доларів за окремі моделі до понад 10,5 тис. доларів за нові спортивні байки. Значна частина цієї техніки, пише видання, також оформлена саме на співмешканку посадовця.

Соцмережі жінки, повідомляє блогерка Harley Quinn, рясніють предметами розкоші світових брендів. Журналісти підрахували приблизну вартість:

  • сумка Chanel приблизно за 4,4 тис. доларів,

  • сумка Louis Vuitton орієнтовно за 2,6 тис. доларів,

  • годинник Louis Vuitton вартістю понад 3,5 тис. доларів,

  • дизайнерське взуття більш ніж за 1,3 тис. доларів.  

“Свята Галичина”: ЗМІ про лакшері життя співмешканки заступника голови Івано-Франківської ОДА Ільчишина - фото 2
“Свята Галичина”: ЗМІ про лакшері життя співмешканки заступника голови Івано-Франківської ОДА Ільчишина - фото 2
“Свята Галичина”: ЗМІ про лакшері життя співмешканки заступника голови Івано-Франківської ОДА Ільчишина - фото 2

Сам Ільчишин під час війни придбав апартаменти у курортній Поляниці, одному з найдорожчих напрямків Івано-Франківщини, за ціною, що може бути у десятки разів нижчою за ринкову. При цьому посадовець, як пише ЗМІ, зазначає, що проживає із родиною у будинку матері – Любові Ільчишиної.

Журналісти підкреслюють, що елітна нерухомість, нові квартири та поповнення автопарку різко контрастують з реальністю, у якій живе більшість українців через повномасштабну війну. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки коштують окуляри міністра енергетики Шмигаля.



