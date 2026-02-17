"Святая Галичина": СМИ о лакшери жизни сожительницы заместителя председателя Ивано-Франковской ОГА Ильчишина

Пока страна живет в условиях полномасштабной войны и тотальной экономии, соцсети сожительницы заместителя председателя Ивано-Франковской ОГА Виталия Ильчишина демонстрируют совсем другую реальность – с премиальными авто, дорогими мотоциклами и брендовыми аксессуарами на тысячи долларов.

Ильчишин и Хрептик. Коллаж

Детали вытекают из декларации чиновника и открытых публикаций его ближайшего окружения, пишет издание "Українські новини".

Среди показательных атрибутов, как отмечает СМИ, — автомобиль Mercedes-Benz GLE 2017 года, оформленный на сожительницу чиновника Юлию Хрептик, хотя пользуется им, вероятно, чиновник. Стоимость такого автомобиля на вторичном рынке в 2026 году, по данным СМИ, составляет 35-55 тысяч долларов в зависимости от состояния и пробега.

Не менее показательным, как отмечает издание, выглядит и "двухколесный парк" семьи. В декларации фигурируют мотоциклы, цена которых колеблется от примерно 4 тыс. долларов за отдельные модели до более 10,5 тыс. долларов за новые спортивные байки. Значительная часть этой техники, пишет издание, также оформлена именно на сожительницу чиновника.

Соцсети женщины, сообщает блогер Harley Quinn, пестрят предметами роскоши мировых брендов. Журналисты подсчитали приблизительную стоимость:

сумка Chanel примерно за 4,4 тыс. долларов,

сумка Louis Vuitton ориентировочно за 2,6 тыс. долларов,

часы Louis Vuitton стоимостью свыше 3,5 тыс. долларов,

дизайнерскую обувь более чем за 1,3 тыс. долларов.

Сам Ильчишин во время войны приобрел апартаменты в курортной Полянице, одном из самых дорогих направлений Ивано-Франковской области, по цене, которая может быть в десятки раз ниже рыночной. При этом чиновник, как пишет СМИ, отмечает, что проживает с семьей в доме матери – Любови Ильчишиной.

Журналисты подчеркивают, что элитная недвижимость, новые квартиры и пополнение автопарка резко контрастируют с реальностью, в которой живет большинство украинцев из-за полномасштабной войны.

