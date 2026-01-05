Священника Олексія Філюка «відправили» в крісло голови Тернопільської ОВА — що насправді стоїть за цими чутками

В українському інтернет-просторі стрімко поширюється інформація про нібито майбутнє призначення священника з Тернопільської області Олексія Філюка на посаду голови Тернопільської Обласної Військової Адміністрації. Повідомлення активно розганяються у соцмережах та месенджерах, викликаючи жваве обговорення та здивування серед користувачів.

Священник, блогер і волонтер — новий голова ОВА: гучні чутки про кадрову сенсацію на Тернопільщині

Чутки подаються як уже майже вирішене кадрове рішення, що виглядає особливо резонансно на тлі війни та постійних змін у системі військових адміністрацій. Однак реальна ситуація виявилася зовсім іншою.

Сам Олексій Філюк публічно відреагував на хвилю дезінформації та жорстко спростував будь-які розмови про своє "призначення". Відповідний допис він оприлюднив на власній сторінці, наголосивши, що чутки не мають жодного стосунку до дійсності.

Священник заявив, що не лише не отримував жодних пропозицій щодо посади голови ОВА, а й принципово не розглядає для себе жодних варіантів переходу на державну службу. За його словами, він уже понад чотири десятиліття живе у рідних Шушківцях, де 21 рік безперервно служить у своїй парафії.

Філюк підкреслив, що його місія залишається незмінною — духовне служіння громаді, молитва за Перемогу України, підтримка українських військових та виховання молоді у християнських цінностях. Жодних планів залишати громаду чи переїжджати він не має.

Окремо священник закликав українців не піддаватися на фейки та маніпуляції, особливо в умовах війни, коли інформаційний простір залишається однією з цілей дезінформаційних атак. Він наголосив на важливості перевірки джерел і відповідального ставлення до поширення новин.

Друзі, ширяться чутки, ніби мене, Олексія Філюка, призначають головою Тернопільської Обласної Військової Адміністрації. Це абсолютний фейк і неправда! Я сам чув ці вигадки і спростовую їх прямо тут, бо мовчати не можна. Я де був, там і залишаюся — у рідних Шушківцях уже 41 рік! З них 21 рік священничого служіння у нашій парафії. Тут моя земля, мій храм, моя паства. Тут я служу Богу, людям і громаді — молюся за перемогу, підтримую воїнів, навчаю молодь вірі. Жодних “ОВА” чи від’їздів не планую і не розглядаю! Не ведіться на дезінформацію — перевіряйте джерела. Разом тримаймо правду!" — написав у своєму Facebook панотець.

Таким чином, інформація про можливе призначення Олексія Філюка головою Тернопільської ОВА є абсолютно неправдивою і не має жодного офіційного підтвердження. Йдеться про черговий приклад фейкових новин, які швидко поширюються в мережі, але не витримують перевірки фактами.

До слова, Олексій Філюк відомий своєю активною публічною позицією. Він веде популярні сторінки у Facebook та YouTube, де ділиться проповідями, життєвими історіями, роздумами про віру, а також несподівано — кулінарними рецептами. Його діяльність поєднує духовне служіння з сучасною комунікацією, що й принесло йому широку популярність.

Окремий напрям його роботи — волонтерство. Філюк регулярно збирає кошти для ЗСУ, закуповує дрони, допомагає військовим і відправляє гуманітарну допомогу. Він відкрито підтримує українських захисників і неодноразово наголошував, що вважає це своїм громадянським обов’язком.

Разом із тим, священник не раз опинявся в центрі суспільних дискусій та хейту — через особисті обставини, зокрема розлучення, а також питання відстрочки від мобілізації. Філюк пояснював, що діяв виключно в межах закону як батько-одинак двох усиновлених дітей, які мають статус дітей-сиріт.

