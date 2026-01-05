Священника Алексея Филюка «отправили» в кресло главы Тернопольской ОВА — что действительно стоит за этими слухами

В украинском интернет-пространстве стремительно распространяется информация о якобы будущем назначении священника из Тернопольской области Алексея Филюка на должность главы Тернопольской Областной Военной Администрации. Сообщения активно разгоняются в соцсетях и мессенджерах, вызывая оживленное обсуждение и удивление среди пользователей.

Священник, блоггер и волонтер — новый глава ОВА: громкие слухи о кадровой сенсации на Тернопольщине

Слухи подаются как уже почти решенное кадровое решение, которое особенно резонансно выглядит на фоне войны и постоянных изменений в системе военных администраций. Однако реальная ситуация оказалась совсем иной.

Сам Алексей Филюк публично отреагировал на волну дезинформации и жестко опроверг разговоры о своем "назначении". Соответствующее сообщение он обнародовал на своей странице, подчеркнув, что слухи не имеют никакого отношения к действительности.

Священник заявил, что не только не получал никаких предложений по должности главы ОВА, но и принципиально не рассматривает для себя никаких вариантов перехода на государственную службу. По его словам, он уже более четырех десятилетий живет в родных Шушковцах, где 21 год непрерывно служит в своем приходе.

Филюк подчеркнул, что его миссия остается неизменной – духовное служение общине, молитва за Победу Украины, поддержка украинских военных и воспитание молодежи в христианских ценностях. Никаких планов покидать общину или переезжать у него нет.

Отдельно священник призвал украинцев не подвергаться фейкам и манипуляциям, особенно в условиях войны, когда информационное пространство остается одной из целей дезинформационных атак. Он отметил важность проверки источников и ответственного отношения к распространению новостей.

Друзья, ходят слухи, будто меня, Алексея Филюка, назначают председателем Тернопольской Областной Военной Администрации. Это абсолютный фейк и неправда! Я сам слышал эти выдумки и опровергаю их прямо здесь, потому что молчать нельзя. Я где был, там и остаюсь – в родных Шушковцах уже 41 год! Из них 21 год священнического служения в нашем приходе. Здесь моя земля, мой храм, моя паства. Здесь я служу Богу, людям и общине – молюсь за победу, поддерживаю воинов, учу молодежь вере. Никаких "ОВА" или отъездов не планирую и не рассматриваю! Не ведитесь на дезинформацию – проверяйте источники. Вместе держим правду!" — написал в своем Facebook отец Алексей.



Таким образом, информация о возможном назначении Алексея Филюка главой Тернопольской ОВ является абсолютно ложной и не имеет никакого официального подтверждения. Речь идет об очередном примере быстро распространяющихся в сети фейковых новостей, но не выдерживающих проверки фактами.

К слову, Алексей Филюк известен своей активной публичной позицией. Он ведет популярные страницы в Facebook и YouTube, где делится проповедями, жизненными историями, размышлениями о вере, а также неожиданно кулинарными рецептами. Его деятельность совмещает духовное служение с современной коммуникацией, что и принесло ему широкую известность.

Отдельное направление его работы – волонтерство. Филюк регулярно собирает средства для ВСУ , закупает дроны, помогает военным и отправляет гуманитарную помощь. Он открыто поддерживает украинских защитников и неоднократно отмечал, что считает это своим гражданским долгом.

Вместе с тем, священник не раз оказывался в центре общественных дискуссий и хейта — в силу личных обстоятельств, в том числе развода, а также вопроса отсрочки от мобилизации. Филюк объяснял, что действовал исключительно в рамках закона как отец-одиночка двух усыновленных детей, имеющих статус детей-сирот.

