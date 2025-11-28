logo_ukra

Суд виніс вирок колишньому нардепу та кандидату у президенти України
НОВИНИ

Суд виніс вирок колишньому нардепу та кандидату у президенти України

Вищий антикорупційний суд України виніс вирок колишньому народному депутату Аркадію Корнацькому за махінації із компенсацією за житло

28 листопада 2025, 13:06
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата VIII скликання Аркадія Корнацького винним у зловживанні службовим становищем під час отримання компенсацій за проживання. 

Суд виніс вирок колишньому нардепу та кандидату у президенти України

Аркадій Корнацький. Фото: з відкритих джерел

Окрім ув’язнення, екснардеп має заплатити штраф. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє РБК-Україна.  

Суд встановив, що він незаконно отримав з державного бюджету 914 тисяч гривень, оформивши гроші як компенсацію за оренду готельного номера у Києві.

У суді такі дії Корнацького кваліфікували за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Колишньому депутатові присудили 3,5 року ув’язнення.

Корнацькому також заборонили обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями, протягом трьох років. Окрім того, екснардеп має заплатити 8,5 тисячі гривень штрафу. 

Аркадій Корнацький переміг на позачергових парламентських виборах у 2014 році, на яких балотувався від "Блоку Петра Порошенка". 

А у 2019 році він був кандидатом у президенти України. Тоді прославився тим, що надрукував 1,1 млн листівок із текстом власної пісні. За даними руху "Чесно", це йому обійшлося у 877,5 тис. грн. За результатами першого туру виборів Корнацький набрав 0,02% голосів (4494), випередивши лише Сергія Носенка та Романа Насірова. 

Як повідомляв портал "Коментарі", Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про цивільну конфіскацію. Суд також визнав необґрунтованими активи родини заступника керівника Головного управління Національної поліції Києва Тараса Полієнка. 



Джерело: https://www.rbc.ua/rus/news/eksnardepu-kornatskomu-ogolosili-virok-zhitlovu-1764324853.html
