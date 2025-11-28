Суд виніс вирок колишньому нардепу та кандидату у президенти України

Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата VIII скликання Аркадія Корнацького винним у зловживанні службовим становищем під час отримання компенсацій за проживання.

Аркадій Корнацький. Фото: з відкритих джерел

Окрім ув’язнення, екснардеп має заплатити штраф. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє РБК-Україна.

Суд встановив, що він незаконно отримав з державного бюджету 914 тисяч гривень, оформивши гроші як компенсацію за оренду готельного номера у Києві.

У суді такі дії Корнацького кваліфікували за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Колишньому депутатові присудили 3,5 року ув’язнення.

Корнацькому також заборонили обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями, протягом трьох років. Окрім того, екснардеп має заплатити 8,5 тисячі гривень штрафу.

Аркадій Корнацький переміг на позачергових парламентських виборах у 2014 році, на яких балотувався від "Блоку Петра Порошенка".

А у 2019 році він був кандидатом у президенти України. Тоді прославився тим, що надрукував 1,1 млн листівок із текстом власної пісні. За даними руху "Чесно", це йому обійшлося у 877,5 тис. грн. За результатами першого туру виборів Корнацький набрав 0,02% голосів (4494), випередивши лише Сергія Носенка та Романа Насірова.

