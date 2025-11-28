Суд вынес приговор бывшему нардепу и кандидату в президенты Украины

Высший антикоррупционный суд признал народного депутата VIII созыва Аркадия Корнацкого виновным в злоупотреблении служебным положением при получении компенсаций за проживание.

Аркадий Корнацкий. Фото: из открытых источников

Кроме заключения экснардеп должен заплатить штраф. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РБК-Украина.

Суд установил, что он незаконно получил из государственного бюджета 914 тысяч гривен, оформив деньги в качестве компенсации за аренду гостиничного номера в Киеве.

В суде такие действия Корнацкого квалифицировали по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Бывшего депутата приговорили к 3,5 годам заключения.

Корнацкому также запретили занимать должности, связанные с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями в течение трех лет. Кроме того, экснардеп должен заплатить 8,5 тысяч гривен штрафа.

Аркадий Корнацкий победил на внеочередных парламентских выборах в 2014 году, на которых баллотировался от "Блока Петра Порошенко".

А в 2019 он был кандидатом в президенты Украины. Тогда прославился тем, что напечатал 1,1 млн. листовок с текстом собственной песни. По данным движения "Честно", это ему обошлось в 877,5 тыс. грн. По результатам первого тура выборов Корнацкий набрал 0,02% голосов (4494), опередив только Сергея Носенко и Романа Насирова.

