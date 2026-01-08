Суд відкрив Шуфричу шлях на волю

Київський апеляційний суд ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу народному депутату Нестору Шуфричу, залишивши тримання під вартою, але додавши альтернативу у вигляді застави. Відповідна ухвала була винесена 6 січня.
Нестор Шуфрич
Суд визначив суму застави на рівні 33 мільйонів 280 тисяч гривень. У разі внесення цих коштів Шуфрич зможе вийти з-під варти, дотримуючись умов, встановлених судом.
Син Нестора Шуфрича публічно заявив, що не сумнівається у можливості внесення визначеної застави. За його словами, серед соратників його батька є люди, які офіційно задекларували мільйонні статки в іноземній валюті.
Рішення суду викликало резонанс, оскільки йдеться про одну з найбільших застав, визначених у подібних справах, а також про фігуранта, навколо якого вже тривалий час точаться суспільні та політичні дискусії.
Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що народний депутат Олексій Гончаренко заявив про можливе існування організованих бек-офісів у державних портових компаніях, які, за його словами, поступово перебирають на себе реальний контроль над управлінням морськими портами. Про це він повідомив, коментуючи резонансне інтерв’ю віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби, яке політик назвав показовим з точки зору ситуації навколо "захисту" енергетичних та інфраструктурних об’єктів.
Гончаренко зазначив, що журналісти не поставили ключових запитань щодо реального стану справ у портовій галузі. За його словами, ще раніше він отримував інформацію про функціонування тіньового управління в українських портах, а тепер, як стверджує депутат, отримав нові підтвердження від джерел на Одещині. Згідно з цими даними, до організації бек-офісів у портових державних компаніях можуть бути залучені окремі представники міністерств, зокрема особи з прізвищами Кашуба, Лещенко, Глушко, Мормуль та Полторацький. Депутат описує схему як багаторівневу та системну.
Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.