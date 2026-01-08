Суд відкрив Шуфричу шлях на волю

Київський апеляційний суд ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу народному депутату Нестору Шуфричу, залишивши тримання під вартою, але додавши альтернативу у вигляді застави. Відповідна ухвала була винесена 6 січня.

Нестор Шуфрич

Суд визначив суму застави на рівні 33 мільйонів 280 тисяч гривень. У разі внесення цих коштів Шуфрич зможе вийти з-під варти, дотримуючись умов, встановлених судом.

Син Нестора Шуфрича публічно заявив, що не сумнівається у можливості внесення визначеної застави. За його словами, серед соратників його батька є люди, які офіційно задекларували мільйонні статки в іноземній валюті.

Рішення суду викликало резонанс, оскільки йдеться про одну з найбільших застав, визначених у подібних справах, а також про фігуранта, навколо якого вже тривалий час точаться суспільні та політичні дискусії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що н ародний депутат Олексій Гончаренко заявив про можливе існування організованих бек-офісів у державних портових компаніях, які, за його словами, поступово перебирають на себе реальний контроль над управлінням морськими портами. Про це він повідомив, коментуючи резонансне інтерв’ю віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби, яке політик назвав показовим з точки зору ситуації навколо "захисту" енергетичних та інфраструктурних об’єктів.

Гончаренко зазначив, що журналісти не поставили ключових запитань щодо реального стану справ у портовій галузі. За його словами, ще раніше він отримував інформацію про функціонування тіньового управління в українських портах, а тепер, як стверджує депутат, отримав нові підтвердження від джерел на Одещині. Згідно з цими даними, до організації бек-офісів у портових державних компаніях можуть бути залучені окремі представники міністерств, зокрема особи з прізвищами Кашуба, Лещенко, Глушко, Мормуль та Полторацький. Депутат описує схему як багаторівневу та системну.

