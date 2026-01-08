Суд открыл Шуфричу путь на свободу

Киевский апелляционный суд принял решение об изменении меры пресечения народному депутату Нестору Шуфричу, оставив содержание под стражей, но добавив альтернативу в виде залога. Соответствующее решение было вынесено 6 января.

Нестор Шуфрич

Суд определил сумму залога на уровне 33 280 000 гривен. В случае внесения этих средств Шуфрич сможет выйти из-под стражи, соблюдая условия, установленные судом.

Сын Нестора Шуфрича публично заявил, что не сомневается в возможности внесения залога. По его словам, среди соратников его отца есть люди, которые официально задекларировали миллионное состояние в иностранной валюте.

Решение суда вызвало резонанс, поскольку речь идет об одном из крупнейших залогов, определенных в подобных делах, а также о фигуранте, вокруг которого уже длительное время ведутся общественные и политические дискуссии.

