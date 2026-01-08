logo

BTC/USD

89881

ETH/USD

3093.03

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Скандалы.Политика Суд открыл Шуфричу путь на свободу
commentss НОВОСТИ Все новости

Суд открыл Шуфричу путь на свободу

Киевский апелляционный суд разрешил изменить меру пресечения Нестору Шуфричу, предусмотрев возможность выхода из-под стражи под денежный залог

8 января 2026, 14:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Киевский апелляционный суд принял решение об изменении меры пресечения народному депутату Нестору Шуфричу, оставив содержание под стражей, но добавив альтернативу в виде залога. Соответствующее решение было вынесено 6 января.

Суд открыл Шуфричу путь на свободу

Нестор Шуфрич

Суд определил сумму залога на уровне 33 280 000 гривен. В случае внесения этих средств Шуфрич сможет выйти из-под стражи, соблюдая условия, установленные судом.

Сын Нестора Шуфрича публично заявил, что не сомневается в возможности внесения залога. По его словам, среди соратников его отца есть люди, которые официально задекларировали миллионное состояние в иностранной валюте.

Решение суда вызвало резонанс, поскольку речь идет об одном из крупнейших залогов, определенных в подобных делах, а также о фигуранте, вокруг которого уже длительное время ведутся общественные и политические дискуссии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат Алексей Гончаренко заявил о возможном существовании организованных бэк-офисов в государственных портовых компаниях, которые, по его словам, постепенно принимают на себя реальный контроль над управлением морскими портами. Об этом он сообщил, комментируя резонансное интервью вице-премьер-министра Алексея Кулебы, которое политик назвал показательным с точки зрения ситуации вокруг "защиты" энергетических и инфраструктурных объектов.
Гончаренко отметил, что журналисты не задали ключевых вопросов относительно реального положения дел в портовой отрасли. По его словам, еще раньше он получал информацию о функционировании теневого управления в украинских портах, а теперь, как утверждает депутат, получил новые подтверждения источников в Одесской области. Согласно этим данным, в организацию бэк-офисов в портовых государственных компаниях могут быть привлечены отдельные представители министерств, в частности лица с фамилиями Кашуба, Лещенко, Глушко, Мормуль и Полторацкий. Депутат описывает схему как многоуровневую и системную.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://telegraf.ua/ukr/politic/2026-01-08/5930048-suma-ne-malenka-sud-vipustiv-shufricha-pid-zastavu
Теги:

Новости

Все новости