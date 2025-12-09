Суд обрав запобіжний захід нардепці Анні Скороход: не те, що просили прокурори

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народної депутатки Анни Скороход, яку підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди.

Депутатка Анна Скороход. Фото: з відкритих джерел

Для неї визначено заставу у розмірі понад 3 мільйони гривень, повідомляє Суспільне.

При цьому прокурори просили встановити розмір застави у понад 10 мільйонів гривень. Депутатка пояснювала, що такої суми внести не зможе, але казала, що може продати квартиру, в якій, за словами Скороход, живуть переселенці з Донбасу.

Раніше запобіжні заходи суд обрав двом іншим фігурантам справи — помічнику Скороход та її ймовірному спільнику. Для них також визначені застави.

Підозрюваним інкримінують вимагання та отримання 250 тисяч доларів за "домовленість" про санкції РНБО.

Як повідомило з посиланням на свої джерела видання РБК-Україна, за депутатку Скороход внесли заставу в розмірі 3 млн 28 тис. грн відразу після засідання суду.

На неї також покладено процесуальні обовʼязки. Зокрема, Скороход має здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", у НАБУ вважають, що депутатка Анна Скороход за 250 тисяч доларів нібито пропонувала підприємцю сприяти внесенню його конкурента до санкційного списку РНБО. Цей епізод став фактичною основою для кримінального провадження.

Сама Скороход заявила, що не причетна до вимагання неправомірної вигоди та назвала оприлюднені НАБУ відеоматеріали сфальсифікованими. Після допиту в бюро вона заявила журналістам, що розслідування проти неї ґрунтується на неправдивих даних, а звинувачення — безпідставні.

Народна депутатка стверджує, що фрагмент прихованого відео, який НАБУ оприлюднило раніше, справді містить кадри з її участю, але, на її думку, більшість запису є вирізками та монтажем, що не передає змісту реальної розмови.

Видання "Коментарі" також писало, що Скороход підтвердила проведення слідчих дій у її помешканні, однак охарактеризувала їх як "прямий тиск" на опозиційні сили. У своєму дописі на Facebook вона зазначила, що не має чого приховувати, а її діяльність "на долоні".