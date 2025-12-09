Суд избрал меру пресечения нардепке Анне Скороход: не то, что просили прокуроры

Рубрики
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для народной депутатки Анны Скороход, подозреваемой в требовании неправомерной выгоды.
Депутат Анна Скороход. Фото: из открытых источников
Для нее определен залог в размере более 3 миллионов гривен, сообщает Общественное.
При этом прокуроры просили установить размер залога более чем в 10 миллионов гривен. Депутат объясняла, что такой суммы внести не сможет, но говорила, что может продать квартиру, в которой, по словам Скороход, живут переселенцы из Донбасса.
Ранее меры пресечения суд избрал двум другим фигурантам дела — помощнику Скороход и ее вероятному сообщнику. Для них также определены залоги.
Подозреваемым инкриминируют вымогательство и получение 250 тысяч долларов за "договоренность" о санкциях СНБО.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", в НАБУ считают, что депутат Анна Скороход за 250 тысяч долларов якобы предлагала предпринимателю способствовать внесению его конкурента в санкционный список СНБО. Этот эпизод стал фактической основой уголовного производства.
Сама Скороход заявила, что не причастна к требованию неправомерной выгоды и назвала обнародованные НАБУ видеоматериалы сфальсифицированными. После допроса в бюро она заявила журналистам, что расследование против нее основывается на ложных данных, а обвинения безосновательны.
Народная депутатка утверждает, что фрагмент скрытого видео, который НАБУ обнародовало ранее, действительно содержит кадры с ее участием, но, по ее мнению, большинство записи являются вырезками и монтажом, что не передает смысл реального разговора.
Издание "Комментарии" также писало, что Скороход подтвердила проведение следственных действий в ее помещении, однако охарактеризовала их как "прямое давление" на оппозиционные силы. В своем сообщении на Facebook она отметила, что ей нечего скрывать, а ее деятельность "на ладони".