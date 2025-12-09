Суд избрал меру пресечения нардепке Анне Скороход: не то, что просили прокуроры

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для народной депутатки Анны Скороход, подозреваемой в требовании неправомерной выгоды.

Депутат Анна Скороход. Фото: из открытых источников

Для нее определен залог в размере более 3 миллионов гривен, сообщает Общественное.

При этом прокуроры просили установить размер залога более чем в 10 миллионов гривен. Депутат объясняла, что такой суммы внести не сможет, но говорила, что может продать квартиру, в которой, по словам Скороход, живут переселенцы из Донбасса.

Ранее меры пресечения суд избрал двум другим фигурантам дела — помощнику Скороход и ее вероятному сообщнику. Для них также определены залоги.

Подозреваемым инкриминируют вымогательство и получение 250 тысяч долларов за "договоренность" о санкциях СНБО.

Как сообщило со ссылкой на свои источники издания РБК-Украина, за депутатку Скороход внесли залог в размере 3 млн 28 тыс. грн сразу после заседания суда.

На нее также возложены процессуальные обязанности. В частности, Скороход должна сдать на хранение свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, носить электронное средство контроля.





Как ранее сообщал портал "Комментарии", в НАБУ считают, что депутат Анна Скороход за 250 тысяч долларов якобы предлагала предпринимателю способствовать внесению его конкурента в санкционный список СНБО. Этот эпизод стал фактической основой уголовного производства.

Сама Скороход заявила, что не причастна к требованию неправомерной выгоды и назвала обнародованные НАБУ видеоматериалы сфальсифицированными. После допроса в бюро она заявила журналистам, что расследование против нее основывается на ложных данных, а обвинения безосновательны.

Народная депутатка утверждает, что фрагмент скрытого видео, который НАБУ обнародовало ранее, действительно содержит кадры с ее участием, но, по ее мнению, большинство записи являются вырезками и монтажом, что не передает смысл реального разговора.

Издание "Комментарии" также писало, что Скороход подтвердила проведение следственных действий в ее помещении, однако охарактеризовала их как "прямое давление" на оппозиционные силы. В своем сообщении на Facebook она отметила, что ей нечего скрывать, а ее деятельность "на ладони".