logo_ukra

BTC/USD

87513

ETH/USD

2973.39

USD/UAH

42.35

EUR/UAH

49.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика Скандали.Політика Стерли з пам’яті: російська влада масово “видаляє” зниклих солдатів разом із судовими справами
commentss НОВИНИ Всі новини

Стерли з пам’яті: російська влада масово “видаляє” зниклих солдатів разом із судовими справами

У десятках регіонів Росії більше неможливо знайти жодного позову про зниклих у 2025 році — навіть там, де йшлося про військових.

31 грудня 2025, 22:08
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Росії фактично переписують реальність війни, стираючи її сліди з офіційних ресурсів. З сайтів судів у регіонах РФ масово зникають судові справи про визнання людей зниклими безвісти або загиблими. На це звернула увагу "Медиазона", яка зафіксувала безпрецедентний масштаб видалень.

Стерли з пам’яті: російська влада масово “видаляє” зниклих солдатів разом із судовими справами

Понад 70 тисяч справ про зниклих безвісти зникли з сайтів судів РФ — цифри шокують

За підрахунками журналістів, з баз даних судів зникло понад 70 тисяч справ. Якщо ще нещодавно у відкритому доступі було 111 569 таких проваджень за останні три роки, то тепер залишилося лише 41 512. Тобто більш як половину справ просто стерли — без пояснень, повідомлень чи публічних рішень.

Ситуація виглядає ще більш тривожною, якщо подивитися на географію. На сайтах судів щонайменше 50 регіонів Росії зараз неможливо знайти жодного позову, зареєстрованого у 2025 році, щодо визнання людини зниклою безвісти. При цьому ще місяць тому "Медиазона" фіксувала майже 44 тисячі таких справ лише за поточний рік.

Особливо показовий приклад — Октябрський районний суд Ростовської області. Саме він раніше був абсолютним лідером за кількістю заяв про зниклих. З початку 2024 року туди надійшло 4 025 позовів. У лютому 2025-го пресслужба суду прямо підтверджувала: такий вал справ пов’язаний із пропалими військовослужбовцями.

Але тепер картина інша. На сайті суду залишилося лише 102 справи, подані з середини 2025 року. Усі попередні — просто зникли з електронної бази, ніби їх ніколи не існувало.

Правозахисники зазначають: йдеться не про технічний збій, а про системне “зачищення” інформації, яка може свідчити про реальні втрати російської армії. Зникнення судових справ означає не лише стирання статистики, а й удар по родинах — адже без офіційного рішення люди не можуть оформити виплати, спадщину чи навіть юридично підтвердити смерть близьких.

Фактично російська держава викидає своїх солдатів із правового поля, залишаючи їх між статусами — не живі й не мертві. І разом із цим зникає ще один фрагмент правди про війну, яку намагаються сховати не лише від світу, а й від власного суспільства.

Читайте також в "Коментарях", що РФ вдарила по багатоповерхівці в Запоріжжі. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини