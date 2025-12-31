Стерли з пам’яті: російська влада масово “видаляє” зниклих солдатів разом із судовими справами

У Росії фактично переписують реальність війни, стираючи її сліди з офіційних ресурсів. З сайтів судів у регіонах РФ масово зникають судові справи про визнання людей зниклими безвісти або загиблими. На це звернула увагу "Медиазона", яка зафіксувала безпрецедентний масштаб видалень.

Понад 70 тисяч справ про зниклих безвісти зникли з сайтів судів РФ — цифри шокують

За підрахунками журналістів, з баз даних судів зникло понад 70 тисяч справ. Якщо ще нещодавно у відкритому доступі було 111 569 таких проваджень за останні три роки, то тепер залишилося лише 41 512. Тобто більш як половину справ просто стерли — без пояснень, повідомлень чи публічних рішень.

Ситуація виглядає ще більш тривожною, якщо подивитися на географію. На сайтах судів щонайменше 50 регіонів Росії зараз неможливо знайти жодного позову, зареєстрованого у 2025 році, щодо визнання людини зниклою безвісти. При цьому ще місяць тому "Медиазона" фіксувала майже 44 тисячі таких справ лише за поточний рік.

Особливо показовий приклад — Октябрський районний суд Ростовської області. Саме він раніше був абсолютним лідером за кількістю заяв про зниклих. З початку 2024 року туди надійшло 4 025 позовів. У лютому 2025-го пресслужба суду прямо підтверджувала: такий вал справ пов’язаний із пропалими військовослужбовцями.

Але тепер картина інша. На сайті суду залишилося лише 102 справи, подані з середини 2025 року. Усі попередні — просто зникли з електронної бази, ніби їх ніколи не існувало.

Правозахисники зазначають: йдеться не про технічний збій, а про системне “зачищення” інформації, яка може свідчити про реальні втрати російської армії. Зникнення судових справ означає не лише стирання статистики, а й удар по родинах — адже без офіційного рішення люди не можуть оформити виплати, спадщину чи навіть юридично підтвердити смерть близьких.

Фактично російська держава викидає своїх солдатів із правового поля, залишаючи їх між статусами — не живі й не мертві. І разом із цим зникає ще один фрагмент правди про війну, яку намагаються сховати не лише від світу, а й від власного суспільства.

