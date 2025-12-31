Стерли из памяти: российские власти массово "удаляют" пропавших солдат вместе с судебными делами

В России практически переписывают действительность войны , стирая её следы с официальных ресурсов. С сайтов судов в регионах РФ массово исчезают судебные дела о признании людей пропавшими без вести или погибшими. На это обратила внимание "Медиазона", зафиксировавшей беспрецедентный масштаб удалений.

Более 70 тысяч дел о пропавших без вести пропали с сайтов судов РФ — цифры шокируют

По подсчетам журналистов, из баз данных судов исчезло более 70 тысяч дел . Если еще недавно в открытом доступе было 111 569 таких производств за последние три года, то теперь осталось только 41 512. То есть более половины дел просто стерли без объяснений, сообщений или публичных решений.

Ситуация выглядит еще тревожнее, если посмотреть на географию. На сайтах судов по меньшей мере 50 регионов России сейчас невозможно найти ни одного иска , зарегистрированного в 2025 году, о признании человека пропавшим без вести. При этом еще месяц назад "Медиазона" фиксировала почти 44 тысячи таких дел только за текущий год.

Особенно показателен пример — Октябрьский районный суд Ростовской области . Именно он ранее являлся абсолютным лидером по количеству заявлений о пропавших. С начала 2024 года туда поступило 4025 исков . В феврале 2025 года прессслужба суда прямо подтверждала: такой вал дел связан с пропавшими военнослужащими .

Но сейчас картина другая. На сайте суда осталось только 102 дела , поданных с середины 2025 года. Все предыдущие просто исчезли с электронной базы, будто их никогда не существовало.

Правозащитники отмечают: речь идет не о техническом сбое, а о системной "зачистке" информации , которая может свидетельствовать о реальных потерях российской армии. Исчезновение судебных дел означает не только стирание статистики, но и удар по семьям — ведь без официального решения люди не могут оформить выплаты, наследство или даже юридически подтвердить смерть близких.

Фактически российское государство выбрасывает своих солдат из правового поля , оставляя их между статусами – не живые и не мертвые. И вместе с этим исчезает еще один фрагмент правды о войне, которую пытаются скрыть не только от мира, но и собственного общества.

