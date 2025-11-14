США включили дві зареєстровані в Україні компанії до санкцій за постачання компонентів для іранських дронів

Міністерство фінансів США 12 листопада повідомило про введення санкцій проти 32 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із програмами виробництва безпілотників та ракет Ірану. До списку включені також дві компанії, які є в Україні – GK Imperativ Ukraina LLC (Харків) та Ekofera LLC (Київ) . Про це йдеться у пресрелізі Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Дві українські фірми постачають до Росії через Іран деталі до Шахедів та ракет

За даними OFAC, іранський агент із закупівель Бахрам Табібі використовував дві українські компанії як фронтові структури для придбання аерокосмічних компонентів. Серед них – індикатори положення (attitude indicators) , магнітометри (magnetometers) та інші елементи інерційних навігаційних систем. Деталі через низку посередників надходили до іранської державної компанії HESA (Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation) , яка виробляє військові безпілотники, зокрема серії Ababil , та пов'язана із програмами створення дронів Shahed .

OFAC також називає двох інших учасників мережі:

– Batoul Shafiei , яка координувала платежі від HESA до Ekofera та організовувала логістику;

– Saeed Pahlavani Nejad , який виступав посредником між українськими компаніями та іранським виробником, включаючи угоди щодо двигунів, сенсорів та електронних компонентів.

Усі п'ятеро – Tabibi, Pahlavani Nejad, Shafiei, GK Imperativ Ukraina та Ekofera – внесені до санкційного списку відповідно до указу EO 13382.

Що відомо про компанії

GK Imperativ Ukraina LLC (Харків)

За даними українського реестру, повідомляє Kyiv Independent, компанія зареєстрована у 2018 році. Основний вид діяльності – оптова торгівля господарськими товарами. Жодних профільних виробничих чи технологічних потужностей, пов'язаних з аерокосмічними розробками, компанія не має.

Ekofera LLC (Київ)

У санкційному повідомленні Ekofera зазначено як "українську компанію". Водночас, журналісти звертають увагу, що структуру з таким назвам у відкритому українському реєстрі не знайдено. Відомо, що компанія з подібним назвою існує у Словаччині, що може свідчити про складну корпоративну схему чи діяльність через партнерські структури в Україні.

Як працювала схема постачання

Медіа, що проаналізували дані санкційного списку, описують багатоступеневу логістику:

Через українські компанії закуповували електронні компоненти підвійного призначення у країнах ЄС та Азії. У документах товар проходив як "електронні модулі" чи "промислові сенсори". Після імпорту в Україну вантаж реекспортували до Туреччини, ОАЕ, Вірменії та інших транзитних юрисдикцій. Звідти компоненти вирушали до Ірану, де потрапляли на підприємства HESA.

В официальних документах не зафіксовано прямих відправлень з України до Ірану – йдеться саме про використання кількох країн-посередників.

Коментар українських органів

За повідомленням журналістів Kyiv Independent, Служба безпеки України відмовилася коментувати , відомо ли їй про діяльність компаній та відкрито провадження у зв'язку з рішенням OFAC.

На момент публікації офіційних заяв від українських державних інституцій немає.

Реакція міжнародних ЗМІ

Міжнародні видання, зокрема Business Insider та Reuters, повідомляють , що схеми, описані OFAC, пов'язуються з виробництвом дронів Shahed-131/136 , які Росія застосовує для ударів по Україні. Журналісти відзначають, що випадок демонструє здатність Ірану тривалий час обходити експортні обмеження за допомогою іноземних компаній.

У США вважають : " Україна могла навіть не знати, куди далі йшли компоненти. Немає доказів, що українські агенції знали і дозволили " .

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що Україна випередила НАТО з виробництва дронів .



