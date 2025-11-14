США включили две зарегистрированные в Украине компании в санкции за поставку компонентов для иранских дронов

Министерство финансов США 12 ноября сообщило о введении санкций против 32 физических и юридических лиц, связанных с программами производства беспилотников и ракет Ирана. В список включены также две компании, которые зарегистрированы в Украине – GK Imperativ Ukraina LLC (Харьков) и Ekofera LLC (Киев) . Об этом говорится в прессрелизе Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Две украинские фирмы поставляют в Россию через Иран детали для шахедов и ракет

По данным OFAC, иранский агент по закупкам Бахрам Табиби использовал две украинские компании как фронтовые структуры для приобретения аэрокосмических компонентов. Среди них – индикаторы положения (attitude indicators), магнитометры (magnetometers) и другие элементы инерционных навигационных систем. Детали через ряд посредников поступали в иранскую государственную компанию HESA (Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation) , производящую военные беспилотники, в частности серии Ababil , и связанную с программами создания дронов Shahed .

OFAC также называет двух других участников сети:

– Batoul Shafiei , которая координировала платежи от HESA до Ekofera и организовывала логистику;

– Saeed Pahlavani Nejad , выступавший посредником между украинскими компаниями и иранским производителем, включая соглашения по двигателям, сенсорам и электронным компонентам.

Все пятеро – Tabibi, Pahlavani Nejad, Shafiei, GK Imperativ Ukraina и Ekofera – внесены в санкционный список в соответствии с указом EO 13382.

Что известно о компаниях

GK Imperativ Ukraina LLC (Харьков)

По данным украинского реестра, сообщает Kyiv Independent, компания зарегистрирована в 2018 году. Основной вид деятельности – оптовая торговля хозяйственными товарами. Никаких профильных производственных или технологических мощностей, связанных с аэрокосмическими разработками, у компании нет.

Ekofera LLC (Киев)

В санкционном сообщении Ekofera отмечена как "украинская компания". В то же время, журналисты обращают внимание, что структура с таким названием в открытом украинском реестре не найдена. Известно, что компания с подобным названием существует в Словакии, что может свидетельствовать о сложной корпоративной схеме или деятельности через партнерские структуры в Украине.

Как работала схема поставки

Медиа, проанализировавшие данные санкционного списка, описывают многоступенчатую логистику:

Из-за украинских компаний закупали электронные компоненты двойного назначения в странах ЕС и Азии. В документах товар проходил как "электронные модули" или "промышленные сенсоры". После импорта в Украину груз реэкспортировали в Турцию, ОАЭ, Армению и другие транзитные юрисдикции. Оттуда компоненты отправлялись в Иран, где попадали на предприятия HESA.

В официальных документах не зафиксированы прямые отправления из Украины в Иран – речь идет именно об использовании нескольких стран-посредников.

Комментарий украинских органов

По сообщению журналистов Kyiv Independent, Служба безопасности Украины отказалась комментировать, известно ли ей о деятельности компаний и открыто производство в связи с решением OFAC.

В момент публикации официальных заявлений от украинских государственных институтов нет.

Реакция международных СМИ

Международные издания, в частности Business Insider и Reuters, сообщают , что схемы, описанные OFAC, связываются с производством дронов Shahed-131/136 , которые Россия применяет для ударов по Украине. Журналисты отмечают, что случай демонстрирует способность Ирана долго обходить экспортные ограничения с помощью иностранных компаний.

В США считают : " Украина могла даже не знать, куда дальше шли компоненты. Нет доказательств, что украинские агентства знали и разрешили " .

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что Украина опередила НАТО по производству дронов .



