США несподівано зняли санкції з Білорусі: під ударом геополітичний баланс

США зробили неочікуваний крок у санкційній політиці щодо Білорусі. Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США офіційно пом’якшило обмеження, дозволивши низку фінансових операцій і виключивши ключові білоруські компанії зі санкційного списку. Це рішення вже викликало активне обговорення серед експертів.

Вашингтон пом’якшив санкції проти "Білоруськалію" та банків Білорусі

Що саме змінилося

Йдеться про генеральну ліцензію №14, яка дозволяє операції за участю низки білоруських фінансових установ, зокрема "Белінвестбанку" та інших структур.

Також США скасували санкції проти Міністерства фінансів Білорусі та Банку розвитку країни.

Офіційне пояснення – "обставини більше не виправдовують" попередні обмеження.

Які компанії виключили зі списку

З американського санкційного списку (SDN List) прибрали ключові підприємства:

"Білоруськалій"

"Білоруську калійну компанію"

"Агророзквит"

Це рішення є особливо важливим, адже "Білоруськалій" – один із найбільших виробників калійних добрив у світі, який раніше забезпечував значну частку глобального ринку.

Чому це важливо

До введення санкцій частка білоруських добрив на світовому ринку сягала близько 20%. Обмеження, запроваджені у 2021 році, серйозно вплинули на експорт і фінансові потоки країни.

Тепер ситуація може змінитися, адже відкривається можливість для відновлення торгівлі.

Передумови рішення

Раніше спецпосланець президента США після зустрічі з Олександром Лукашенком у Мінську анонсував можливе послаблення санкцій.

Цей крок став сигналом про зміну підходу Вашингтона до білоруського питання.

Що це означає для світу

Експерти вважають, що таке рішення може вплинути не лише на економіку Білорусі, а й на глобальний ринок добрив, який є критично важливим для аграрного сектору.

Водночас політичні наслідки можуть бути не менш значними – від зміни дипломатичних відносин до перегляду санкційної політики щодо інших країн.

Скасування санкцій проти ключових білоруських структур стало одним із найрезонансніших рішень останнього часу. Воно відкриває нові можливості для економіки Білорусі, але водночас створює нові питання щодо глобальної політики та безпеки.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США зізналися, скільки грошей подарували РФ, послабивши санкції.