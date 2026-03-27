США несподівано зняли санкції з Білорусі: під ударом геополітичний баланс

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
США зробили неочікуваний крок у санкційній політиці щодо Білорусі. Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США офіційно пом’якшило обмеження, дозволивши низку фінансових операцій і виключивши ключові білоруські компанії зі санкційного списку. Це рішення вже викликало активне обговорення серед експертів.
Вашингтон пом’якшив санкції проти "Білоруськалію" та банків Білорусі
Як передають "Коментарі", про це повідомляється у рішенні OFAC Міністерства фінансів США.
Йдеться про генеральну ліцензію №14, яка дозволяє операції за участю низки білоруських фінансових установ, зокрема "Белінвестбанку" та інших структур.
Також США скасували санкції проти Міністерства фінансів Білорусі та Банку розвитку країни.
Офіційне пояснення – "обставини більше не виправдовують" попередні обмеження.
З американського санкційного списку (SDN List) прибрали ключові підприємства:
"Білоруськалій"
"Білоруську калійну компанію"
"Агророзквит"
Це рішення є особливо важливим, адже "Білоруськалій" – один із найбільших виробників калійних добрив у світі, який раніше забезпечував значну частку глобального ринку.
До введення санкцій частка білоруських добрив на світовому ринку сягала близько 20%. Обмеження, запроваджені у 2021 році, серйозно вплинули на експорт і фінансові потоки країни.
Тепер ситуація може змінитися, адже відкривається можливість для відновлення торгівлі.
Раніше спецпосланець президента США після зустрічі з Олександром Лукашенком у Мінську анонсував можливе послаблення санкцій.
Цей крок став сигналом про зміну підходу Вашингтона до білоруського питання.
Експерти вважають, що таке рішення може вплинути не лише на економіку Білорусі, а й на глобальний ринок добрив, який є критично важливим для аграрного сектору.
Водночас політичні наслідки можуть бути не менш значними – від зміни дипломатичних відносин до перегляду санкційної політики щодо інших країн.
