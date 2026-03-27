США неожиданно сняли санкции с Белоруссии: под ударом геополитический баланс

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
США сделали неожиданный шаг в санкционной политике в отношении Беларуси . Управление контроля за иностранными активами Минфина США официально смягчило ограничения, разрешив ряд финансовых операций и исключив ключевые белорусские компании из санкционного списка. Это решение уже вызвало активное обсуждение среди экспертов.
Вашингтон смягчил санкции против "Белоруськалия" и банков Беларуси
Как передают " Комментарии ", об этом сообщается в решении OFAC Министерства финансов США.
Речь идет о генеральной лицензии №14, разрешающей операции с участием ряда белорусских финансовых учреждений, в частности "Белинвестбанка" и других структур.
Также США упразднили санкции против Министерства финансов Беларуси и Банка развития страны.
Официальное объяснение – "обстоятельства больше не оправдывают" предварительные ограничения.
С американского санкционного списка (SDN List) убрали ключевые предприятия:
"Белоруськалий"
"Белорусскую калийную компанию"
"Агророрасцвет"
Это решение особенно важно, ведь "Белоруськалий" — один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире , ранее обеспечивавший значительную долю глобального рынка.
До введения санкций доля белорусских удобрений на мировом рынке достигала около 20%. Ограничения, введенные в 2021 году, оказали серьезное влияние на экспорт и финансовые потоки страны.
Теперь ситуация может измениться, так как открывается возможность для возобновления торговли.
Ранее спецпосланник президента США после встречи с Александром Лукашенко в Минске анонсировал возможное ослабление санкций.
Этот шаг стал сигналом об изменении подхода Вашингтона к белорусскому вопросу.
Эксперты считают, что такое решение может повлиять не только на экономику Беларуси, но и на глобальный рынок удобрений , который критически важен для аграрного сектора.
В то же время, политические последствия могут быть не менее значительными – от изменения дипломатических отношений до пересмотра санкционной политики в отношении других стран.
