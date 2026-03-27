США неожиданно сняли санкции с Белоруссии: под ударом геополитический баланс

США сделали неожиданный шаг в санкционной политике в отношении Беларуси . Управление контроля за иностранными активами Минфина США официально смягчило ограничения, разрешив ряд финансовых операций и исключив ключевые белорусские компании из санкционного списка. Это решение уже вызвало активное обсуждение среди экспертов.

Вашингтон смягчил санкции против "Белоруськалия" и банков Беларуси

Как передают " Комментарии ", об этом сообщается в решении OFAC Министерства финансов США.

Что именно изменилось

Речь идет о генеральной лицензии №14, разрешающей операции с участием ряда белорусских финансовых учреждений, в частности "Белинвестбанка" и других структур.

Также США упразднили санкции против Министерства финансов Беларуси и Банка развития страны.

Официальное объяснение – "обстоятельства больше не оправдывают" предварительные ограничения.

Какие компании исключили из списка

С американского санкционного списка (SDN List) убрали ключевые предприятия:

"Белоруськалий"

"Белорусскую калийную компанию"

"Агророрасцвет"

Это решение особенно важно, ведь "Белоруськалий" — один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире , ранее обеспечивавший значительную долю глобального рынка.

Почему это важно

До введения санкций доля белорусских удобрений на мировом рынке достигала около 20%. Ограничения, введенные в 2021 году, оказали серьезное влияние на экспорт и финансовые потоки страны.

Теперь ситуация может измениться, так как открывается возможность для возобновления торговли.

Предпосылки решения

Ранее спецпосланник президента США после встречи с Александром Лукашенко в Минске анонсировал возможное ослабление санкций.

Этот шаг стал сигналом об изменении подхода Вашингтона к белорусскому вопросу.

Что это значит для мира

Эксперты считают, что такое решение может повлиять не только на экономику Беларуси, но и на глобальный рынок удобрений , который критически важен для аграрного сектора.

В то же время, политические последствия могут быть не менее значительными – от изменения дипломатических отношений до пересмотра санкционной политики в отношении других стран.

Отмена санкций против ключевых белорусских структур стала одним из самых резонансных решений последнего времени. Оно открывает новые возможности для экономики Беларуси, но в то же время создает новые вопросы, касающиеся глобальной политики и безопасности.

