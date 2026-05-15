"Справа Єрмака - це боротьба проти Зеленського": у Раді назвали причину

Справа про легалізацію ймовірно незаконно привласнених коштів через будівництво котеджного містечка “Династія” у Київській області шокувала суспільство. Участь у злочинному угрупованні інкримінують колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. У фракції “Слуга народу” справу вважають боротьбою проти президента України Володимира Зеленського.

Народний депутат Георгій Мазурашу зазначив, що в контексті справи вбачає, що це боротьба проти Зеленського та його команди. Парламентар припустив, що можливо є якісь бенефіціари, які хочуть у майбутньому отримати цю владну позицію. За його словами, важливо, щоб Зеленський добре зорієнтувався в цій ситуації, зробив правильні висновки щодо оточення.

“Найбільше цікавить, як це все впливає на наше суспільство, і яким чином ці всі вистави навколо суду, підозри впливають на нашу воюючу країну”, — зазначив політик.

Народний депутат також підкреслив, що кадрові чистки в оточенні президента вже відбулися.

“Можна подивитися фотографії 2019 року і не раз звертали увагу, що майже нікого там не залишилося. Йде боротьба за майбутнє, тобто зараз вдарити якомога болючіше по Зеленському, його оточенню для того, щоби найближчим часом або наскільки це дозволить ситуацію замінити цю команду новою владною командою”, — підсумував політик.

Нардеп Железняк радив не поспішати зі збором коштів на заставу за Єрмака. За його словами, нехай Єрмак відчує всю свою "відданість верховенству права", яку побудував за 7 років. По-друге, так мало зараз позитиву навколо, що нехай "Єрмак у СІЗО" хоч трохи підніме настрій людям, зауважив парламентар.