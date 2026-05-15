"Справа Єрмака - це боротьба проти Зеленського": у Раді назвали причину

Кречмаровская Наталия
Справа про легалізацію ймовірно незаконно привласнених коштів через будівництво котеджного містечка “Династія” у Київській області шокувала суспільство. Участь у злочинному угрупованні інкримінують колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. У фракції “Слуга народу” справу вважають боротьбою проти президента України Володимира Зеленського.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Георгій Мазурашу зазначив, що в контексті справи вбачає, що це боротьба проти Зеленського та його команди. Парламентар припустив, що можливо є якісь бенефіціари, які хочуть у майбутньому отримати цю владну позицію. За його словами, важливо, щоб Зеленський добре зорієнтувався в цій ситуації, зробив правильні висновки щодо оточення.
Народний депутат також підкреслив, що кадрові чистки в оточенні президента вже відбулися.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардеп Железняк радив не поспішати зі збором коштів на заставу за Єрмака. За його словами, нехай Єрмак відчує всю свою “відданість верховенству права”, яку побудував за 7 років. По-друге, так мало зараз позитиву навколо, що нехай “Єрмак у СІЗО” хоч трохи підніме настрій людям, зауважив парламентар.