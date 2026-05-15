"Дело Ермака – это борьба против Зеленского": в Раде назвали причину

Дело о легализации вероятно незаконно присвоенных средств через строительство коттеджного городка "Династия" в Киевской области шокировало общество. Участие в преступной группировке инкриминируют бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. Во фракции "Слуга народа" дело считают борьбой против президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Георгий Мазурашу отметил, что в контексте дела видит, что это борьба против Зеленского и его команды. Парламентарий предположил, что, возможно, есть какие-то бенефициары, которые хотят в будущем получить эту властную позицию. По его словам, важно, чтобы Зеленский хорошо сориентировался в этой ситуации, сделал правильные выводы об окружении.

"Больше всего интересует, как это все влияет на наше общество, и каким образом все эти представления вокруг суда, подозрения влияют на нашу воюющую страну", — отметил политик.

Народный депутат также подчеркнул, что кадровые чистки в окружении президента уже произошли.

"Можно посмотреть фотографии 2019 года и не раз обращали внимание, что почти никого там не осталось. Идет борьба за будущее, то есть сейчас ударить как можно больнее по Зеленскому, его окружению для того, чтобы в ближайшее время или насколько это позволит ситуацию заменить эту команду новой властной командой", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардеп Железняк советовал не спешить со сбором средств на залог за Ермака. По его словам, пусть Ермак почувствует всю свою "приверженность верховенству права", построенную за 7 лет. Во-вторых, так мало сейчас позитива вокруг, то пусть "Ермак в СИЗО" хоть немного поднимет настроение людям, отметил парламентарий.