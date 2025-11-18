Словаччиною прокотилась хвиля масових протестів: десятки тисяч вимагають відставки прем’єра Фіцо

У Словаччині вибухнуло одразу кілька десятків протестів, що зібрали тисячі людей у день, який має особливе значення для країни. 17 листопада, у річницю Оксамитової революції — події, яка у 1989 році звільнила Чехословаччину від комуністичного режиму — словаки масово вийшли на вулиці, вимагаючи змін у державній політиці та відставки прем’єра Роберта Фіцо.

У Словаччині майже Майдан - вимагають відставки Фіцо

Про це повідомляє Associated Press.

У центрі Братислави протестувальники зібралися на площі Свободи — місці, де традиційно проходять ключові громадянські акції. У повітрі лунали гасла "Досить Фіцо" і "Ми хочемо змін", а натовп тримав плакати з цитатами Вацлава Гавела. Саме його слова "Правда і любов повинні перемогти брехню та ненависть" стали символом цього протестного дня.

Люди виходили не лише через конкретні рішення уряду, а через загальне відчуття, що країну повертають назад — від європейського шляху до небезпечного ухилу в бік Кремля. Фіцо уже давно відомий своїми проросійськими позиціями, зустрічами з Путіним та різкими заявами щодо війни в Україні.

А останнє рішення уряду — скасувати національне свято, присвячене самій Оксамитовій революції, — стало точкою кипіння. Це пояснили "економією коштів", але суспільство побачило в цьому політичний сигнал і спробу знецінити історію боротьби за свободу.

Ситуацію загострили й недавні слова прем’єра в Попраді, де він звинуватив студентів у "проукраїнській позиції" та фактично сказав їм: якщо вам не подобається його курс, "можете їхати воювати за Україну".

Протести швидко переросли у загальнонаціональний рух, що об’єднав різні соціальні групи — від студентів до пенсіонерів. Люди кажуть, що це не просто незгода з окремими рішеннями. Це сигнал владі, що суспільство не готове мовчки спостерігати, як країна відходить від демократичних цінностей, за які в Словаччині свого часу боролися на вулицях.

Опозиція вважає, що масовість акцій — лише початок, а політична криза може поглибитися, якщо уряд не почує вимог людей.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Словаччині школярі масово вийшли із зустрічі з прем’єром Робертом Фіцо після його суперечливих висловлювань про допомогу Україні.