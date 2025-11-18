Словакией прокатилась волна массовых протестов: десятки тысяч требуют отставки премьера Фицо

В Словакии взорвалось сразу несколько десятков протестов, собравших тысячи человек в день, который имеет особое значение для страны. 17 ноября, в годовщину Бархатной революции — события, освободившие в 1989 году Чехословакию от коммунистического режима — словаки массово вышли на улицы, требуя изменений в государственной политике и отставки премьера Роберта Фицо.

В Словакии почти Майдан – требуют отставки Фицо

Об этом сообщает Associated Press.

В центре Братиславы протестующие собрались на площади Свободы – месте, где традиционно проходят ключевые гражданские акции. В воздухе звучали лозунги "Довольно Фицо" и "Мы хотим перемен", а толпа держала плакаты с цитатами Вацлава Гавела. Его слова "Правда и любовь должны победить ложь и ненависть" стали символом этого протестного дня.

Люди выходили не только из-за конкретных решений правительства, а из-за общего ощущения, что страну возвращают назад — от европейского пути к опасному уклону в сторону Кремля. Фицо уже давно известен своими пророссийскими позициями, встречами с Путиным и резкими заявлениями по поводу войны в Украине.

А последнее решение правительства отменить национальный праздник, посвященный самой Бархатной революции, стало точкой кипения. Это объяснили "экономией средств", но общество увидело в этом политический сигнал и попытку обесценить историю борьбы за свободу.

Ситуацию обострили и недавние слова премьера в Попраде, где он обвинил студентов в проукраинской позиции и фактически сказал им: если вам не нравится его курс, можете ехать воевать за Украину.

Протесты быстро переросли в общенациональное движение, объединившее разные социальные группы — от студентов до пенсионеров. Люди говорят, что это не просто несогласие с отдельными решениями. Это сигнал властям, что общество не готово молча наблюдать, как страна отходит от демократических ценностей, за которые в Словакии в свое время боролись на улицах.

Оппозиция считает, что массовость акций только начало, а политический кризис может углубиться, если правительство не услышит требований людей.

