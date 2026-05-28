Скандал в Раді: в опозиції “накинулися” на “Слуг народу”

Кречмаровская Наталия
Сьогодні Верховна Рада ратифікувала важливий документ. І хоча без гучних та різких заяв не обійшлося, нардепи показали єдність. Однак, схоже знову, назріває криза.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що тупість породжує бідність. І пояснив, що це про той деструктив, який відбувається у Верховній Раді.
За його словами, голови комітетів з питань правоохоронної діяльності та нацбезпеки продовжують блокувати законопроєкти опозиції. І, наголосив парламентар, йдеться не про якісь політичні забаганки, а про ініціативи, яких чекають військові та суспільство. Політик нагадав про необхідність розглянути та ухвалити законопроєкти про захист жінок від незаконного внесення до реєстрів військовозобов’язаних і відповідальність ТЦК за незаконні дії.
Політик наголосив, що керівництву Парламенту та монобільшості варто було б поставити питання про заміну таких “ефективних” голів комітетів.
