Скандал в Раді: в опозиції “накинулися” на “Слуг народу”

Сьогодні Верховна Рада ратифікувала важливий документ. І хоча без гучних та різких заяв не обійшлося, нардепи показали єдність. Однак, схоже знову, назріває криза.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що тупість породжує бідність. І пояснив, що це про той деструктив, який відбувається у Верховній Раді.

“Поки влада шукає голоси та розповідає про необхідність ухвалення законів для МВФ та програми Ukraine Facility, від яких залежить отримання Україною 3,5 млрд євро допомоги, окремі представники монобільшості роблять усе, щоб ці рішення не набирали голосів у залі”, — наголосив політик.

За його словами, голови комітетів з питань правоохоронної діяльності та нацбезпеки продовжують блокувати законопроєкти опозиції. І, наголосив парламентар, йдеться не про якісь політичні забаганки, а про ініціативи, яких чекають військові та суспільство. Політик нагадав про необхідність розглянути та ухвалити законопроєкти про захист жінок від незаконного внесення до реєстрів військовозобов’язаних і відповідальність ТЦК за незаконні дії.

“І таким чином вони фактично “вимикають” голоси опозиційних депутатів за інші законопроєкти в залі! Тому що не можна шукати підтримки депутатів, при цьому систематично гальмуючи їхні ініціативи! Таке враження, що в “Слузі народу” завелася п’ята колона, яка вирішила працювати проти своєї ж влади та залишити країну без 3,5 млрд євро фінансування!”, — зауважив народний депутат.

Політик наголосив, що керівництву Парламенту та монобільшості варто було б поставити питання про заміну таких “ефективних” голів комітетів.

“А ще було б непогано забрати гроші з утримання цих комітетів і направити їх на потреби Збройних Сил України. Користі для держави точно було б більше!”, — резюмував він.

