Скандал в Раде: в оппозиции "набросились" на "Слуг народа"

Сегодня Верховная Рада ратифицировала документ. И хотя без громких и резких заявлений не обошлось, нардепы показали единство. Однако, похоже снова, назревает кризис.

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что тупость рождает бедность. И объяснил, что это о деструктиве, который происходит в Верховной Раде.

"Пока власть ищет голоса и рассказывает о необходимости принятия законов для МВФ и программы Ukraine Facility, от которых зависит получение Украиной 3,5 млрд евро помощи, отдельные представители монобольшинства делают все, чтобы эти решения не набирали голоса в зале", — подчеркнул политик.

По его словам, главы комитетов по вопросам правоохранительной деятельности и нацбезопасности продолжают блокировать законопроекты оппозиции. И, подчеркнул парламентарий, речь идет не о каких-то политических прихотях, а об инициативах, которых ждут военные и общество. Политик напомнил о необходимости рассмотреть и принять законопроекты о защите женщин от незаконного внесения в реестры военнообязанных и ответственности ТЦК за незаконные действия.

"И таким образом они фактически "выключают" голоса оппозиционных депутатов за другие законопроекты в зале! Потому что нельзя искать поддержки депутатов, при этом систематически тормозя их инициативы! Такое впечатление, что в "Слуге народа" завелась пятая колонна, которая решила работать против своей же власти и оставить страну без 3,5 млрд евро.

Политик подчеркнул, что руководству Парламента и монобольшинства стоило бы задать вопрос о замене таких "эффективных" председателей комитетов.

"А еще было бы неплохо забрать деньги по содержанию этих комитетов и направить их на нужды Вооруженных Сил Украины. Полезности для государства было бы точно больше!", — резюмировал он.

