Скандал в Раде: в оппозиции "набросились" на "Слуг народа"

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Сегодня Верховная Рада ратифицировала документ. И хотя без громких и резких заявлений не обошлось, нардепы показали единство. Однако, похоже снова, назревает кризис.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что тупость рождает бедность. И объяснил, что это о деструктиве, который происходит в Верховной Раде.
По его словам, главы комитетов по вопросам правоохранительной деятельности и нацбезопасности продолжают блокировать законопроекты оппозиции. И, подчеркнул парламентарий, речь идет не о каких-то политических прихотях, а об инициативах, которых ждут военные и общество. Политик напомнил о необходимости рассмотреть и принять законопроекты о защите женщин от незаконного внесения в реестры военнообязанных и ответственности ТЦК за незаконные действия.
Политик подчеркнул, что руководству Парламента и монобольшинства стоило бы задать вопрос о замене таких "эффективных" председателей комитетов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали об угрожающем сценарии для Киева.