Скандал у Раді: що заявила Тимошенко

Ткачова Марія
Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що справа проти неї є політично вмотивованою і пов’язана з наближенням виборів.
Тимошенко про справу проти неї
Про це вона сказала в ефірі Радіо Свобода.
За словами Тимошенко, нинішнє розслідування є частиною "розправ", а його виконавцями вона назвала НАБУ та САП.
Водночас вона не уточнила, хто саме може бути замовником справи, але заявила, що після зміни влади, за її словами, "детективи і судді самі розкажуть", хто стоїть за цим процесом.
Нагадаємо, 8 квітня НАБУ та САП повідомили про завершення досудового розслідування щодо керівниці однієї з парламентських фракцій. У відомствах не назвали ім’я підозрюваної, однак обставини справи вказують на Тимошенко.
За даними слідства, у грудні 2025 року йшлося про налагодження системи винагород для окремих народних депутатів за лояльні голосування, зокрема із попередніми виплатами.