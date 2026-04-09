Скандал в Раде: что заявила Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что дело против нее является политически мотивированным и связано с приближением выборов.

Тимошенко о деле против нее

Об этом она сказала в эфире Радио Свобода .

По словам Тимошенко, нынешнее расследование является частью расправ, а его исполнителями она назвала НАБУ и САП .

В то же время, она не уточнила, кто именно может быть заказчиком дела, но заявила, что после смены власти, по ее словам, "детективы и судьи сами расскажут", кто стоит за этим процессом.

Напомним, 8 апреля НАБУ и САП сообщили о завершении досудебного расследования в отношении руководительницы одной из парламентских фракций. В ведомствах не назвали имя подозреваемой, однако обстоятельства дела указывают на Тимошенко.

По данным следствия, в декабре 2025 года речь шла о налаживании системы вознаграждений для отдельных народных депутатов за лояльные голосования, включая предварительные выплаты.

