Скандал у Раді: Безугла заявила про конфлікт з Тарутою під час гімну

Народна депутатка Марʼяна Безугла виступила з різкою публічною заявою, у якій розкритикувала екс-олігарха та чинного народного депутата Сергія Тарута, а також головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Безугла про Сирського та Таруто

За словами Безуглої, для багатьох стало несподіванкою, що Тарута досі присутній у парламенті та веде політичну діяльність. Вона заявила, що під час виконання державного гімну в сесійній залі між нею та Тарутою стався публічний конфлікт, який вона розцінила як напад.

Депутатка також стверджує, що Сергій Тарута є близьким другом Олександра Сирського — факт, який, за її словами, раніше не був широко відомий. На цьому тлі вона звернула увагу на активізацію політичної діяльності Тарути, зокрема відновлення партійного проєкту та появу білбордів.

Безугла припустила, що така активність може бути пов’язана з неофіційними "інсайдами" щодо майбутніх політичних рішень, зокрема сценаріїв завершення війни. У своїй заяві вона також поставила під сумнів логіку перебування Олександра Сирського на посаді головнокомандувача, заявивши, що не бачить раціональних пояснень цьому рішенню.

Окремо депутатка розкритикувала, як вона висловилась, "старі зв’язки" в оборонному секторі та політичне оточення військового керівництва, заявивши про загрозу впливу застарілих еліт на управління армією та оборонною сферою.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що ж урналісти оприлюднили матеріали, в яких ідеться про можливу невідповідність між офіційними доходами народного депутата Ярослава Железняка та його способом життя, а також про родинні та професійні зв’язки з Росією й тимчасово окупованими територіями.

Згідно з розслідуванням, у користуванні депутата перебуває квартира в Києві орієнтовною вартістю близько 12 мільйонів гривень. При цьому майно оформлене не на самого Железняка, а на його тестя. Автори матеріалу зазначають, що з урахуванням задекларованих доходів народного депутата, придбання такої нерухомості за рахунок офіційної зарплати могло б тривати понад 15 років.

