Скандал в Раде: Безуглая заявила о конфликте с Тарутой во время гимна

Народная депутат Марьяна Безугла выступила с резким публичным заявлением, в котором раскритиковала экс-олигарха и действующего народного депутата Сергея Тарута, а также главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

Безуглая о Сырском и Таруто

По словам Безуглой, для многих стало неожиданностью, что Тарута все еще присутствует в парламенте и ведет политическую деятельность. Она заявила, что во время исполнения государственного гимна в сессионном зале между ней и Тарутой произошел публичный конфликт, который она расценила как нападение.

Депутат также утверждает, что Сергей Тарута — близкий друг Александра Сырского — факт, который, по ее словам, ранее не был широко известен. На этом фоне она обратила внимание на активизацию политической деятельности Таруты, в частности, восстановление партийного проекта и появление билбордов.

Безугла предположила, что такая активность может быть связана с неофициальными "инсайдами" по поводу будущих политических решений, в частности сценариев завершения войны. В своем заявлении она также подвергла сомнению логику пребывания Александра Сырского в должности главнокомандующего, заявив, что не видит рациональных объяснений этому решению.

Отдельно депутат раскритиковала, как она выразилась, "старые связи" в оборонном секторе и политическое окружение военного руководства, заявив об угрозе влияния устаревших элит на управление армией и оборонной сферой.

