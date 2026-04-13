Скандал між США та Ватиканом: Мелоні різко відповіла Трампу

Міжнародний скандал набирає обертів після різких заяв президента США Дональда Трампа на адресу Папи Римського. У ситуацію вже втрутилася прем’єр-міністерка Італії, яка публічно стала на захист глави Католицької церкви.

Прем’єрка Італії розкритикувала заяви Трампа про Папу Римського

Очільниця італійського уряду Джорджа Мелоні жорстко відреагувала на висловлювання Трампа, назвавши їх неприйнятними. Вона наголосила, що Папа Римський є духовним лідером мільйонів людей, а його заклики до миру є природними та виправданими.

Що стало причиною конфлікту

Напередодні Дональд Трамп виступив із різкою критикою на адресу Папи Лева XIV. Він заявив, що не підтримує його позицію і фактично поставив під сумнів його авторитет.

Зокрема, Трамп висловив невдоволення тим, що понтифік, за його словами, допускає можливість ядерного озброєння Ірану. Також він зробив низку особистих зауважень, які викликали хвилю обурення.

Реакція Ватикану

Сам Папа Римський Лев XIV відреагував стримано. Він заявив, що не боїться критики і продовжить говорити те, що вважає правильним.

Понтифік підкреслив, що його місія — доносити послання миру та засуджувати будь-які прояви війни, незалежно від політичного тиску.

Позиція Італії

Джорджа Мелоні стала однією з перших європейських лідерок, яка відкрито підтримала Папу. Вона наголосила, що повага до духовних інституцій є важливою частиною міжнародного діалогу.

