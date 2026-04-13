logo

BTC/USD

72151

ETH/USD

2225.09

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Скандал между США и Ватиканом: Мелони резко ответила Трампу
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал между США и Ватиканом: Мелони резко ответила Трампу

В Риме назвали слова американского президента неприемлемыми.

13 апреля 2026, 21:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Международный скандал набирает обороты после резких заявлений президента США Дональда Трампа в адрес Папы Римского. В ситуацию уже вмешалась премьер-министр Италии, которая публично стала в защиту главы Католической церкви.

Премьер Италии раскритиковала заявления Трампа о Папе Римском

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет CNN.

Глава итальянского правительства Джорджа Мэлони жестко отреагировала на высказывания Трампа, назвав их неприемлемыми. Она подчеркнула, что Папа Римский является духовным лидером миллионов людей , а его призывы к миру естественны и оправданы.

Что стало причиной конфликта

Накануне Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес Папы Льва XIV. Он заявил, что не поддерживает его позицию и фактически подверг сомнению его авторитет.

В частности, Трамп выразил недовольство тем, что понтифик, по его словам, допускает возможность ядерного вооружения Ирану. Также он сделал ряд личных замечаний, вызвавших волну возмущения.

Реакция Ватикана

Сам Папа Римский Лев XIV отреагировал сдержанно. Он заявил, что не боится критики и продолжит говорить то, что считает правильным.

Понтифик подчеркнул, что его миссия – доносить послание миру и осуждать любые проявления войны независимо от политического давления.

Позиция Италии

Джорджа Мэлони стала одной из первых европейских лидеров, открыто поддержавших Папу. Она подчеркнула, что уважение к духовным институтам является важной частью международного диалога.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что Украина является жертвой войны и никто не имеет права диктовать ей условия мира.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости