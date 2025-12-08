Скандал с русской древесиной: Китай прикрывает незаконный экспорт в ЕС, а европейская отрасль бьет тревогу

Российская древесина, запрещенная к импорту в ЕС из-за полномасштабной агрессии против Украины, продолжает поступать на европейский рынок в промышленных масштабах. По данным расследования немецкой телерадиокомпании SWR, ежегодно в Европейский Союз попадает российских лесоматериалов примерно на 1 миллиард евро и ключевым "транзитным хабом" в схеме стал Китай. Об этом сообщают в немецком информагентстве "Tagesschau".

Китай поставляет в Европу российскую древесину на миллиард евро каждый год

Несмотря на то, что после начала войны ЕС наложил санкции на российскую деревообрабатывающую промышленность, в том числе компании, подконтрольные олигарху Алексею Мордашову, торговля не остановилась — ее просто перенесли в тень.

Как установили журналисты, российские производители перемаркируют происхождение древесины как "китайское", после чего она беспрепятственно попадает в ЕС. В частности, резко возрос импорт из Китая в Польшу сразу после начала вторжения. Когда польские службы начали активные проверки и блокирование незаконных поставок, потоки переместились в Испанию и Португалию.

Марк Янке, генеральный директор одной из крупнейших европейских компаний Paged, заявил, что такие схемы угрожают существованию всей европейской деревообрабатывающей отрасли . По его словам, соблюдающие правила компании не могут конкурировать с потоками контрабандного российского сырья, которое продается значительно дешевле.

Эксперты также подтверждают: Китай стал фактически главным экспортером российской березовой фанеры , несмотря на то, что сырье остается российским, а значит, незаконным.

Журналисты SWR зафиксировали, как на международных выставках продавцы открыто предлагают фанеру "russian quality", являющуюся известным кодовым обозначением происхождения из РФ.

В расследовании фигурирует даже китайская дочерняя компания известного германо-швейцарского производителя игрушек Hape International. Аналитики обнаружили, что она в течение двух лет импортировала тысячи тонн российской древесины, а затем выставляла ее на продажу. После запроса журналистов все объявления были спешно удалены.

Представители Европарламента, в частности Изабель Визелер-Лима и Свен Гиголд, требуют жесткого контроля и наказаний для участвующих в таких схемах компаний. Они отмечают: каждый евро, уплаченный российскому бизнесу, — это вклад в войну против Украины.

Польша показывает, что остановить потоки можно. Благодаря специальным тренингам для таможенников с участием экспертов деревообрабатывающей отрасли страна практически прекратила ввоз контрабандной фанеры из Китая. Однако теперь товар переориентировался на порты Испании и Португалии, где контроль слабее.

Эксперты предупреждают: если ЕС срочно не введет единые жесткие проверки, российский лес и дальше будет маскироваться под китайский, продолжая финансировать войну против Украины.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что есть европейская комиссия предлагает создать новый механизм экстренного кредитования для Украины на сумму 210 млрд евро, который должен финансироваться за счет доходов от замороженных российских активов.