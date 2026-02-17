logo_ukra

Скандал довкола "Форуму вільної Росії": Борислав Береза заявив, що не дозволяв вносити своє прізвище до списку спікерів
НОВИНИ

Скандал довкола “Форуму вільної Росії”: Борислав Береза заявив, що не дозволяв вносити своє прізвище до списку спікерів

Політик заявив, що не отримував запрошення на захід, але побачив своє прізвище серед спікерів на офіційному сайті.

17 лютого 2026, 16:15
Автор:
avatar

Проніна Анна

Український політичний діяч Борислав Береза заявив, що його ім’я без згоди внесли до списку спікерів “Форуму Вільної Росії”. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Скандал довкола “Форуму вільної Росії”: Борислав Береза заявив, що не дозволяв вносити своє прізвище до списку спікерів

Борислав Береза повідомив про використання його імені на “Форумі вільної Росії” без офіційного запрошення

За словами Берези, про ситуацію він дізнався випадково — з ним зв’язався знайомий естонський журналіст, який побачив його прізвище серед учасників заходу у Вільнюсі та запропонував зробити інтерв’ю.

Політик відповів, що не перебуває у Вільнюсі та не має жодного стосунку до участі у форумі. Після цього журналіст надіслав йому посилання на сайт заходу, де ім’я Берези дійсно було зазначене серед спікерів.

Береза наголосив, що його не запрошували до участі у форумі та не погоджували використання його імені. Він заявив, що вважає подібні дії неприйнятними та такими, що вводять в оману.

“Мене не запрошували і не пропонували участь, але використали моє ім’я для привертання уваги і створення відчуття, що українці присутні на форумі”, — зазначив він.

Також політик звернувся до організаторів із вимогою пояснити ситуацію, підкресливши, що у професійній практиці прийнято щонайменше отримувати згоду людини перед внесенням її до списку спікерів.

Скандал довкола “Форуму вільної Росії”: Борислав Береза заявив, що не дозволяв вносити своє прізвище до списку спікерів - фото 2

Наразі офіційної реакції організаторів форуму щодо заяви Берези немає.

Читайте також в "Коментарях", що Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти десяти російських спортсменів через їхню підтримку військової агресії. 

Також раніше в "Коментарях повідомляли, що Євросоюз близький до погодження 20-го пакету санкцій проти Росії, проте його ухвалення може затягтися через позицію Угорщини. Будапешт вимагає пом'якшення для російських спортивних функціонерів, поки Брюссель поспішає затвердити 20-й пакет до 24 лютого.



