Скандал довкола “Форуму вільної Росії”: Борислав Береза заявив, що не дозволяв вносити своє прізвище до списку спікерів

Український політичний діяч Борислав Береза заявив, що його ім’я без згоди внесли до списку спікерів “Форуму Вільної Росії”. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Борислав Береза повідомив про використання його імені на “Форумі вільної Росії” без офіційного запрошення

За словами Берези, про ситуацію він дізнався випадково — з ним зв’язався знайомий естонський журналіст, який побачив його прізвище серед учасників заходу у Вільнюсі та запропонував зробити інтерв’ю.

Політик відповів, що не перебуває у Вільнюсі та не має жодного стосунку до участі у форумі. Після цього журналіст надіслав йому посилання на сайт заходу, де ім’я Берези дійсно було зазначене серед спікерів.

Береза наголосив, що його не запрошували до участі у форумі та не погоджували використання його імені. Він заявив, що вважає подібні дії неприйнятними та такими, що вводять в оману.

“Мене не запрошували і не пропонували участь, але використали моє ім’я для привертання уваги і створення відчуття, що українці присутні на форумі”, — зазначив він.

Також політик звернувся до організаторів із вимогою пояснити ситуацію, підкресливши, що у професійній практиці прийнято щонайменше отримувати згоду людини перед внесенням її до списку спікерів.

Наразі офіційної реакції організаторів форуму щодо заяви Берези немає.

