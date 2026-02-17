Скандал вокруг "Форума свободной России": Борислав Береза заявил, что не разрешал вносить свою фамилию в список спикеров

Украинский политический деятель Борислав Береза заявил, что его имя без согласия внесли в список спикеров "Форума Свободной России". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Борислав Береза сообщил об использовании его имени на "Форуме свободной России" без официального приглашения

По словам Березы, ситуацию он узнал случайно — с ним связался знакомый эстонский журналист, который увидел его фамилию среди участников мероприятия в Вильнюсе и предложил сделать интервью.

Политик ответил, что не находится в Вильнюсе и не имеет отношения к участию в форуме. После этого журналист направил ему ссылку на сайт мероприятия, где имя Березы действительно было указано среди спикеров.

Береза подчеркнул, что его не приглашали к участию в форуме и не согласовали использование его имени . Он заявил, что считает подобные действия неприемлемыми и вводящими в заблуждение.

"Меня не приглашали и не предлагали участие, но использовали мое имя для привлечения внимания и создания ощущения, что украинцы присутствуют на форуме", — отметил он.

Также политик обратился к организаторам с требованием объяснить ситуацию, подчеркнув, что в профессиональной практике принято не менее получать согласие человека перед внесением его в список спикеров.

Пока официальной реакции организаторов форума относительно заявления Березы нет.

