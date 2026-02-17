logo

Скандал вокруг "Форума свободной России": Борислав Береза заявил, что не разрешал вносить свою фамилию в список спикеров

Политик заявил, что не получал приглашения на мероприятие, но увидел свою фамилию среди спикеров на официальном сайте.

17 февраля 2026, 16:15
Автор:
avatar

Проніна Анна

Украинский политический деятель Борислав Береза заявил, что его имя без согласия внесли в список спикеров "Форума Свободной России". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Скандал вокруг "Форума свободной России": Борислав Береза заявил, что не разрешал вносить свою фамилию в список спикеров

Борислав Береза сообщил об использовании его имени на "Форуме свободной России" без официального приглашения

По словам Березы, ситуацию он узнал случайно — с ним связался знакомый эстонский журналист, который увидел его фамилию среди участников мероприятия в Вильнюсе и предложил сделать интервью.

Политик ответил, что не находится в Вильнюсе и не имеет отношения к участию в форуме. После этого журналист направил ему ссылку на сайт мероприятия, где имя Березы действительно было указано среди спикеров.

Береза подчеркнул, что его не приглашали к участию в форуме и не согласовали использование его имени . Он заявил, что считает подобные действия неприемлемыми и вводящими в заблуждение.

"Меня не приглашали и не предлагали участие, но использовали мое имя для привлечения внимания и создания ощущения, что украинцы присутствуют на форуме", — отметил он.

Также политик обратился к организаторам с требованием объяснить ситуацию, подчеркнув, что в профессиональной практике принято не менее получать согласие человека перед внесением его в список спикеров.

Скандал вокруг ”Форума свободной России”: Борислав Береза заявил, что не разрешал вносить свою фамилию в список спикеров - фото 2

Пока официальной реакции организаторов форума относительно заявления Березы нет.

Читайте на "Комментариях", что Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов из-за их поддержки военной агрессии.

Также ранее в "Комментариях сообщали, что Евросоюз близок к согласованию 20-го пакета санкций против России, однако его принятие может затянуться из-за позиции Венгрии. Будапешт требует смягчения для российских спортивных функционеров, пока Брюссель спешит утвердить 20-й пакет до 24 февраля.



