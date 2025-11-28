Шокирующее заявление Трампа: президент США устроил новый дипломатический скандал – обозвал одно из государств "самым мерзким"

Дональд Трамп снова вызвал международный резонанс, сделав крайне резкое и недипломатическое заявление во время интервью Fox News. Об этом пишет Prozoro. По словам американского президента, Канада является "одной из самых гнусных стран", с которыми ему приходилось иметь дело.

Трамп считает Канаду "самой мерзкой" страной

Трамп не в первый раз публично обесценивает своего северного соседа. Ранее он уже называл Канаду "51-м штатом США" и намекал, что страна должна "отказаться от собственной государственности". На этот раз он заявил, что Вашингтон годами страдает от "несправедливых тарифов", якобы вводимых Оттавом.

Политик отметил, что во время своих поездок по штатам Айова и Небраска "постоянно слышал жалобы фермеров и бизнеса на то, как Канада их обдирает". Его высказывания вызвали новую волну критики в США — дипломаты и журналисты напоминают, что Канада является одним из ближайших партнеров Вашингтона, а такие заявления могут вредить межгосударственным отношениям.

В то же время аналитики отмечают: Трамп по-прежнему использовал подобные выпады для мобилизации части электората, поддерживающего жесткие торговые позиции. Но даже для него такие формулировки выглядят очень резкими и могут усложнить диалог двух стран.

К тому же, сообщали "Комментарии", правительство Канады решило отменить соглашение о поставках модернизированных бронетранспортеров Украине. речь шла о 25 бронемашинах, которые были сняты с вооружения и переданы для ремонта на предприятие Armatec Survivability в городе Дорчестер, провинция Онтарио. Передача техники прошла почти два года назад. Контракт общей стоимостью около 250 миллионов долларов должен быть реализован с участием Канадской коммерческой корпорации (CCC), выступавшей в качестве посредника в переговорах. Проект был указан в отчетах федерального агентства к лету этого года, однако позже был неожиданно свернут без официального объяснения причин.