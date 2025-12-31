Шок в Кремле: Рамазан Кадыров экстренно госпитализирован в Москву

Рамазан Кадыров, формальный глава Чечни и известный ставленник Кремля, был экстренно госпитализирован в Москву в ночь с 24 на 25 декабря. По сообщению Новой газеты. Европа", его состояние резко ухудшилось во время поездки в столицу для участия в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина.

Ставленника Путина Кадырова срочно отвезли в реанимацию – подробности от СМИ

Как сообщил источник издания, Кадыров приехал в Москву для участия в важном заседании Госсовета. Однако его состояние здоровья резко ухудшилось еще до начала мероприятия, и политика срочно была доставлена в Центральную клиническую больницу Управления делами президента РФ на реанимобиле.

Из-за госпитализации глава Чечни не смог поучаствовать в заседании, а его место осталось пустым. По словам источника, "в Москве его едва откачали, после чего он вернулся домой и на публике с тех пор не появлялся".

Это уже не первый случай проблем со здоровьем Кадырова в начале года. Ранее он был госпитализирован в частную клинику в Грозном, после чего состояние только ухудшалось. Сам политик отмечал, что у него "бывают расстройства на нервной почве" и "постоянное чувство напряжения", якобы из-за чеченских военных, участвующих в войне против Украины.

Эксперты и журналисты обращают внимание, что подобные госпитализации ставленника Кремля всегда привлекают повышенное внимание — любое ухудшение состояния здоровья Кадырова может повлиять на политическую ситуацию в регионе и на баланс сил в верхних эшелонах власти.

Дополнительно следует отметить, что Кадыров уже долгое время находится под постоянной психологической и физической нагрузкой из-за политических обстоятельств, а появление информации о его госпитализации вызвало волну предположений среди журналистов и в соцсетях.

Подтверждено лишь, что глава Чечни пропустил ключевое заседание Госсовета, и любые детали относительно его состояния остаются ограниченными. Специалисты призывают не игнорировать такие сигналы – состояние Кадырова может влиять на стабильность в регионе и динамику отношений с Москвой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко говорит, что он спас Путина от нападения.