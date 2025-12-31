Володимир Путін, який у публічних виступах демонструє ознаки християнської віри, насправді, за словами американського проповідника і духовного дипломата Марка Бернса, перебуває під сильним впливом шамана і практикує окультні ритуали. Про це пише "Антифон".

Серед вірян РПЦ дуже популярні "ікони Путіна", їх вручають і мобілізованим

"Багато хто з нас вважає, спираючись на наявні докази, що Путін поклоняється окультизму і що він не християнин. Він говорить як християнин, але насправді керується чаклунством, – заявив Бернс у ефірі Еспресо. – Поруч із ним є шаман, пов’язаний із загадковими практиками, який дуже близький до нього. Це нагадує мені колишнього російського царя і Распутіна, який був надзвичайно близьким до царської родини".

Пастор підкреслив, що цей "кремлівський Распутін" значно впливає на політичні рішення Путіна, а сама поведінка російського керівника не відповідає християнським цінностям. "Ми маємо ще більше молитися проти цієї демонічної діяльності. І всі християни, особливо в Європі та Україні, повинні закликати ім’я Бога проти цієї сили", – додав Бернс.

Особливу увагу пастор приділив воєнним злочинам Росії в Україні. Він нагадав, що солдати, які здавалися в полон, часто піддавалися розстрілу, що є прямим порушенням Женевських конвенцій. За словами Бернса, багато членів Конгресу США підтримують ідею покарання російського керівництва за ці дії.

"Що буде, якщо він і далі воюватиме? Ми маємо численні відеодокази, як українські військові складають зброю, підіймають білий прапор, але їх усе одно страчують. Це демонструє справжнє обличчя кремлівської влади", – підкреслив проповідник.

Бернс закликав світову спільноту і віруючих об’єднатися проти "демонічних сил Кремля", наголосивши, що молитва та моральна відповідальність є важливими інструментами протидії агресії.

Священник наголосив: навіть публічне створення враження християнських цінностей не робить Путіна справжнім послідовником віри, а його тісний зв’язок із окультизмом і шаманськими практиками вказує на справжню природу його рішень – як політичних, так і воєнних.

