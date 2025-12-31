Владимир Путин, демонстрирующий в публичных выступлениях признаки христианской веры, на самом деле, по словам американского проповедника и духовного дипломата Марка Бернса, находится под сильным влиянием шамана и практикует оккультные ритуалы. Об этом пишет "Антифон".

Среди верующих РПЦ очень популярны "иконы Путина", их вручают и мобилизованным

"Многие из нас считают, опираясь на доказательства, что Путин поклоняется оккультизму и что он не христианин. Он говорит как христианин, но действительно руководствуется колдовством, – заявил Бернс в эфире Эспрессо. – Рядом с ним есть шаман, связанный с загадочными практиками, очень близкий к нему. Это напоминает мне бывшего русского царя и Распутина, который был очень близок к царской семье".

Пастор подчеркнул, что этот "кремлевский Распутин" оказывает значительное влияние на политические решения Путина, а само поведение российского руководителя не соответствует христианским ценностям. "Мы должны еще больше молиться против этой демонической деятельности. И все христиане, особенно в Европе и Украине, должны призвать имя Бога против этой силы", – добавил Бернс.

Особое внимание пастор уделил военным преступлениям России в Украине. Он напомнил, что сдававшиеся в плен солдаты часто подвергались расстрелу, что является прямым нарушением Женевских конвенций. По словам Бернса, многие члены Конгресса США поддерживают идею наказания российского руководства за эти действия.

"Что будет, если он и дальше будет воевать? У нас есть многочисленные видеодоказательства, как украинские военные складывают оружие, поднимают белый флаг, но их все равно казнят. Это демонстрирует настоящее лицо кремлевской власти", – подчеркнул проповедник.

Бернс призвал мировое сообщество и верующих объединиться против "демонических сил Кремля", отметив, что молитва и моральная ответственность являются важными инструментами противодействия агрессии.

Священник подчеркнул, что даже публичное создание впечатления христианских ценностей не делает Путина настоящим последователем веры, а его тесная связь с оккультизмом и шаманскими практиками указывает на подлинную природу его решений – как политических, так и военных.

