Саркозі відмовився від їжі у в’язниці – живе лише на йогуртах

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, який відбуває покарання у паризькій в’язниці Prison de la Santé, фактично оголосив особисте голодування. Як повідомляє французьке видання Le Point, політик повністю відмовився від тюремної їжі та вже кілька тижнів харчується виключно йогуртами.

Саркозі відмовляється від тюремної їжі

Після прибуття до в’язниці 21 жовтня Саркозі категорично відмовився приймати будь-які гарячі страви, які готують у тюремній кухні. Причиною стали побоювання за власну безпеку – колишній президент не довіряє персоналу, остерігаючись, що хтось може навмисно зіпсувати або навіть отруїти їжу.

Попри дозвіл готувати самостійно, Саркозі не користується кухнею, пояснюючи це відсутністю кулінарних навичок. Один зі співрозмовників Le Point з іронією зазначив, що політик "не вміє приготувати навіть яйце – і принципово цього не робитиме".

Єдиною їжею, яку він споживає, залишаються йогурти, які, за словами близьких до нього джерел, він вважає найбільш безпечними. У в’язниці кажуть, що стан здоров’я екс-президента стабільний, але медики уважно стежать за його самопочуттям.

У Франції історія викликала широкий резонанс – одні вважають поведінку Саркозі проявом самозахисту, інші бачать у цьому форму протесту чи навіть спробу привернути увагу до умов утримання колишнього президента.

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі засудили до п'яти років позбавлення волі. Суд визнав Саркозі винним у злочинній змові в справі про лівійське фінансування передвиборчої кампанії 2007 року. Експрезиденту також призначено штраф у розмірі 100 тисяч євро. Крім того, суд визнав двох найближчих соратників Саркозі в період його президентства – колишніх міністрів Клода Геана та Бріса Ортефе – винними у злочинній змові, але за низкою інших обвинувачень виправдав.

