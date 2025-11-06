logo

Саркози отказался от еды в тюрьме – живет только на йогуртах

Экс-президент Франции опасается за собственную безопасность и отказался от каких-либо блюд, кроме йогуртов. В Le Point сообщили, что политик не доверяет тюремной еде и не пользуется кухней, хотя имеет на это разрешение.

6 ноября 2025, 23:09
Бывший президент Франции Николя Саркози, отбывающий наказание в парижской тюрьме Prison de la Santé, фактически объявил личную голодовку. Как сообщает французское издание Le Point , политик полностью отказался от тюремной еды и уже несколько недель питается исключительно йогуртами.

Саркози отказался от еды в тюрьме – живет только на йогуртах

Саркози отказывается от тюремной еды

По прибытии в тюрьму 21 октября Саркози категорически отказался принимать какие-либо горячие блюда, которые готовят в тюремной кухне. Причиной стали опасения за собственную безопасность – бывший президент не доверяет персоналу, опасаясь, что кто-то может намеренно испортить или даже отравить еду.

Несмотря на разрешение готовить самостоятельно, Саркози не пользуется кухней, объясняя это отсутствием кулинарных навыков. Один из собеседников Le Point с иронией отметил, что политик "не умеет приготовить даже яйцо – и принципиально не будет этого делать".

Единственной пищей, которую он употребляет, остаются йогурты, которые, по словам близких к нему источников, он считает наиболее безопасными. В тюрьме говорят, что состояние здоровья экс-президента стабильное, но медики внимательно следят за его самочувствием.

Во Франции история вызвала широкий резонанс – одни считают поведение Саркози проявлением самозащиты, другие видят в этом форму протеста или попытку привлечь внимание к условиям содержания бывшего президента.

Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы. Суд признал Саркози виновным в преступном сговоре по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. Экспрезиденту также назначен штраф в размере 100 тысяч евро. Кроме того, суд признал двух ближайших соратников Саркози в период его президентства – бывших министров Клода Геана и Бриса Ортефе – виновными в преступном сговоре, но по ряду других обвинений оправдал.

Напомним, как писал ранее портал "Комментарии", новый спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура, известный своими правопопулистскими и антиукраинскими заявлениями, приказал снять с фасада парламента флаг Украины.



