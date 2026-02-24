Російська влада боїться своїх громадян — розганятиме скупчення людей дронами

У Росії розробили безпілотний літальний апарат, призначений для контролю масових заходів та розгону несанкціонованих мітингів. Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема видання The Moscow Times.

У РФ запатентували безпілотник із перцевими зарядами для контролю масових заходів і придушення протестів

Йдеться про безпілотний патрульно-повітряний комплекс, створений фахівцями Волгоградської академії МВС РФ. Згідно з патентною документацією, дрон являє собою квадрокоптер із системою управління та навігації. По обидва боки корпусу встановлені обойми зі стволами для спеціальних патронів, кожна пара яких оснащена лазерним цілевказівником.

Як боєприпаси пропонується використовувати малогабаритні аерозольні балончики БАМ-ОС 18х55 із речовиною на основі екстракту червоного перцю. Фактично йдеться про дистанційне розпилення подразнювальних речовин над натовпом. Крім цього, безпілотник обладнаний гучномовцем, пов’язаним із наземним командним пунктом, а також сигнальними проблисковими маячками.

У документації зазначено, що комплекс може застосовуватися не лише для розгону мітингів, а й для контролю під час масових заходів, агітаційних кампаній, запобігання проникненню на об’єкти, а також для відлякування агресивних тварин. Водночас саме функція "впливу" на учасників несанкціонованих акцій викликала найбільший резонанс.

Фактично мова йде про автоматизацію придушення протестної активності за допомогою дистанційних технологій. На тлі посилення контролю над громадськими зібраннями в РФ така розробка свідчить про подальше розширення інструментів силового впливу.

Наразі не повідомляється, чи запущено цей комплекс у серійне виробництво та чи вже використовується він на практиці. Однак сам факт патентування розробки демонструє напрямок, у якому рухаються російські силові структури.

Читайте також в "Коментарях", що українців попередили про нову страшну небезпеку від РФ.