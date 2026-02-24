logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Скандалы.Политика Российские власти боятся своих граждан — будут разгонять скопления людей дронами
commentss НОВОСТИ Все новости

Российские власти боятся своих граждан — будут разгонять скопления людей дронами

Разработка академии МВД в Волгограде предполагает использование квадрокоптера с аэрозольными баллончиками и лазерной наводкой для «влияния» на участников несанкционированных акций.

24 февраля 2026, 19:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В России был разработан беспилотный летательный аппарат, предназначенный для контроля массовых мероприятий и разгона несанкционированных митингов. Об этом сообщают российские СМИ, в том числе издание The Moscow Times .

Российские власти боятся своих граждан — будут разгонять скопления людей дронами

В РФ запатентовали беспилотник с перечными зарядами для контроля массовых мер и подавления протестов

Речь идет о беспилотном патрульно-воздушном комплексе, созданном специалистами Волгоградской академии МВД РФ. Согласно патентной документации, дрон представляет собой квадрокоптер с системой управления и навигации. По обеим сторонам корпуса установлены обоймы со стволами для специальных патронов , каждая пара которых оснащена лазерным целеуказателем.

В качестве боеприпасов предлагается использовать малогабаритные аэрозольные баллончики БАМ-ОС 18х55 с веществом на основе экстракта красного перца. Фактически речь идет о дистанционном распылении раздражающих веществ над толпой. Кроме того, беспилотник оборудован громкоговорителем, связанным с наземным командным пунктом, а также сигнальными проблесковыми маячками.

В документации указано, что комплекс может применяться не только для разгона митингов, но и для контроля во время массовых мероприятий, агитационных кампаний, предотвращения проникновения на объекты, а также для отпугивания агрессивных животных. В то же время, именно функция "влияния" на участников несанкционированных акций вызвала наибольший резонанс.

Фактически речь идет об автоматизации подавления протестной активности посредством дистанционных технологий. На фоне усиления контроля за общественными собраниями в РФ такая разработка свидетельствует о дальнейшем расширении инструментов силового воздействия.

Пока не сообщается, запущен ли этот комплекс в серийное производство и используется ли он на практике. Однако сам факт патентования разработки демонстрирует направление, в котором двигаются российские силовые структуры.

Читайте также в "Комментариях", что украинцев предупредили о новой страшной опасности от РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости