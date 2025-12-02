logo_ukra

BTC/USD

87235

ETH/USD

2825.93

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика Скандали.Політика «Російська тінь» над партією Фараджа: Лондон вимагає відповіді, скандал розростається
commentss НОВИНИ Всі новини

«Російська тінь» над партією Фараджа: Лондон вимагає відповіді, скандал розростається

Напередодні виборів у Великій Британії лідера Reform UK підозрюють у зв’язках із проросійськими структурами та приховуванні токсичного минулого.

2 грудня 2025, 14:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Лідер британської партії Reform UK Найджел Фарадж знову опинився під шквалом критики — і цього разу скандал набув міжнародного масштабу. Французьке видання Le Monde опублікувало розслідування, яке ставить політика у надзвичайно незручне становище: журналісти вказують на можливі зв’язки його політичного оточення з проросійськими групами, а також нагадують про старі расистські та антисемітські висловлювання Фараджа, які багато років переслідують його кар’єру.

«Російська тінь» над партією Фараджа: Лондон вимагає відповіді, скандал розростається

Найджел Фарадж опинився в центрі скандалу через підозри у зв’язках із проросійськими структурами.

У центрі уваги — питання, чи могли певні особи, пов’язані з Кремлем або лобістськими структурами, впливати на політичні рішення Reform UK або її лідера. Попри те, що прямих доказів фінансування з Росії немає, експерти зазначають: низка фігур, що підтримують Фараджа, вже фігурували в європейських розслідуваннях як провідники російських інтересів.

Скандал вибухнув у момент, коли Великій Британії доведеться обирати новий парламент, а Reform UK впевнено набирає рейтинг на хвилі популістичних заяв Фараджа. Опоненти вже використовують публікацію Le Monde як аргумент: мовляв, політик, який мріє формувати уряд, може мати "небезпечні зовнішні контакти".

Не менш гучним стало й повернення до старих скандалів. У публікації нагадали про його різкі висловлювання щодо мігрантів, мусульман та євреїв — те, що сам Фарадж давно називає "вирваними з контексту" словами, але що досі б’є по його репутації.

У штабі Reform UK назвали статтю "політично мотивованою атакою" та вимагають від видання вибачень. Проте у Британії вже розгортається нова хвиля дискусій про те, чи може людина з таким багажем очолити одну з найвпливовіших політичних сил країни.

Скандал обіцяє лише посилюватися, адже журналісти Le Monde анонсували другу частину розслідування.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що фракція партії "Європейська Солідарність" заблокувала трибуну Верховної Ради з вимогою відставки уряду та зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини