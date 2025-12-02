«Русская тень» над партией Фараджа: Лондон требует ответа, скандал разрастается

Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж снова оказался под шквалом критики — и в этот раз скандал приобрел международный масштаб. Французское издание Le Monde опубликовало расследование, которое ставит политика в чрезвычайно неудобное положение: журналисты указывают на возможные связи его политического окружения с пророссийскими группами , а также напоминают о старых расистских и антисемитских высказываниях Фараджа, много лет преследующих его карьеру.

Найджел Фарадж оказался в эпицентре скандала из-за подозрений в связях с пророссийскими кругами.

В центре внимания — вопрос, могли ли некоторые лица, связанные с Кремлем или лоббистскими структурами, влиять на политические решения Reform UK или ее лидера. Несмотря на то, что прямых доказательств финансирования из России нет, эксперты отмечают: ряд поддерживающих Фараджа фигур уже фигурировали в европейских расследованиях как проводники российских интересов .

Скандал разразился в момент, когда Великобритании придется выбирать новый парламент, а Reform UK уверенно набирает рейтинг на волне популистических заявлений Фараджа. Оппоненты уже используют публикацию Le Monde в качестве аргумента: мол, политик, мечтающий формировать правительство, может иметь "опасные внешние контакты".

Не менее громким стало и возвращение к старым скандалам. В публикации напомнили о его резких высказываниях по поводу мигрантов, мусульман и евреев — то, что сам Фарадж давно называет "вырванными из контекста" словами, но что до сих пор бьет по его репутации.

В штабе Reform UK назвали статью "политически мотивированной атакой" и требуют издания. Однако в Британии уже разворачивается новая волна дискуссий о том, может ли человек с таким багажом возглавить одну из самых влиятельных политических сил страны .

Скандал обещает только усиливаться, ведь журналисты Le Monde анонсировали вторую часть расследования.

