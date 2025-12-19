Росіянки "народжують по півтори дитини": Кремль пропонує народжувати ще в дитинстві і пропагує педофілію

Президент РФ Володимир Путін фактично легітимізував ідею дитячих шлюбів, заявивши, що росіянам варто брати приклад із республік Північного Кавказу, де дітей одружують у "достатньо ранньому віці". Про це він сказав під час так званої "Прямої лінії", коментуючи демографічну кризу в Росії, повідомляє Тhe Moscow Times.

Путін знайшов «вихід» із демографічної ями — у Росії заговорили про дитячі шлюби (Фото ілюстративне, з відкритих джерел)

З точки зору цивілізованого світу, такі заяви виглядають як черговий симптом деградації російської державної політики. Замість економічної стабільності, соціального захисту та припинення війни Кремль пропонує архаїчні практики, які прямо суперечать правам дитини та міжнародним нормам.

Путін відкрито послався на досвід Чечні та особисто на Рамзана Кадирова, заявивши, що "у нього велика сім’я" і що "треба брати з них приклад". Фактично йдеться про публічне схвалення практик, які в більшості цивілізованих країн кваліфікуються як форма примусу та насильства.

Причиною такої риторики є різке падіння народжуваності в РФ. За словами самого Путіна, сумарний коефіцієнт народжуваності впав до 1,4 дитини на жінку. Водночас він визнав, що ситуація ще гірша у Японії та Південній Кореї, але промовчав про ключовий чинник російського провалу — війну проти України, мобілізацію, економічний занепад і масову еміграцію.

Особливо цинічно пролунали слова Путіна про те, що продовження роду — це "божественна місія", а народжувати потрібно, "думаючи про душу, а не про гроші". У країні, де тисячі родин втратили близьких на фронті, а майбутнє дітей дедалі більш невизначене, влада фактично закликає заводити сім’ї будь-якою ціною — навіть ціною дитинства.

Ці заяви є ще одним підтвердженням: сучасна Росія дедалі глибше занурюється в архаїку, підміняючи соціальну політику ідеологією, а права людини — "традиціями".

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв раніше, що Володимир Путін заявив, що "готовий подумати" над тим, щоб дати наказ російським військам щодо того, щоб ті на час проведення волевиявлення в Україні припинили удари углиб території країни.