Президент РФ Владимир Путин фактически легитимизировал идею детских браков, заявив, что россиянам следует последовать примеру республик Северного Кавказа, где детей женят в "достаточно раннем возрасте". Об этом он сказал во время так называемой "Прямой линии", комментируя демографический кризис в России, сообщает The Moscow Times.

Путин нашел «выход» из демографической ямы — в России заговорили о детских браках (Фото илюстративное из открытых источников)

С точки зрения цивилизованного мира такие заявления выглядят как очередной симптом деградации российской государственной политики. Вместо экономической стабильности, социальной защиты и прекращения войны Кремль предлагает архаические практики, прямо противоречащие правам ребенка и международным нормам.

Путин открыто сослался на опыт Чечни и лично на Рамзана Кадырова, заявив, что "у него большая семья" и "надо брать с них пример". Фактически речь идет о публичном одобрении практик, квалифицируемых в большинстве цивилизованных стран как форма принуждения и насилия.

Предпосылкой таковой риторики является резкое падение рождаемости в РФ. По словам Путина, суммарный коэффициент рождаемости упал до 1,4 ребенка на женщину. В то же время он признал, что ситуация еще хуже в Японии и Южной Корее, но умолчал о ключевом факторе российского провала — войне против Украины, мобилизации, экономическом упадке и массовой эмиграции.

Особенно цинично прозвучали слова Путина о том, что продолжение рода – это "божественная миссия", а рожать нужно, "думая о душе, а не о деньгах". В стране, где тысячи семей потеряли близких на фронте, а будущее детей становится все более неопределенным, власти фактически призывают заводить семьи любой ценой — даже ценой детства.

Эти заявления — еще одно подтверждение: современная Россия все глубже погружается в архаику, подменяя социальную политику идеологией, а права человека — "традициями".

Напомним, портал "Комментарии" сообщал ранее, что Владимир Путин заявил, что "готов подумать" о том, чтобы дать приказ российским войскам относительно того, чтобы те на время проведения волеизъявления в Украине прекратили удары вглубь территории страны.