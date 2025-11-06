Росіяни знайшли заміну Путіну – у Кремлі готують нового фаворита

У російських політичних колах знову з’явилися чутки про можливе оновлення владної верхівки. Як повідомляють журналісти пропагандистського ресурсу "Царьград", Москва може готувати ґрунт для появи нового політичного фаворита – генерала Алексєя Дюміна, який давно перебуває у найближчому оточенні Путіна.

Кремль готує наступника Путіну – хто може стати новим обличчям російської влади

За інформацією джерел, міністр оборони РФ Андрєй Бєлоусов запропонував главі Кремля посилити керівництво військового відомства. І саме кандидатура Дюміна, кажуть, уже отримала схвалення у верхах.

Дюмін – колишній губернатор Тульської області, генерал із "героїчним" минулим, який брав участь у ключових операціях Кремля – від анексії Криму до втечі Віктора Януковича з України у 2014 році. Сьогодні йому 53 роки, він має звання Героя Росії та, за даними аналітиків, користується повною довірою Путіна.

Політологи не виключають, що це призначення може стати першим кроком до великого політичного злету – і потенційно навіть підготовкою до "керованого транзиту влади" після Путіна.

Українські експерти зазначають: поява Дюміна на передньому плані свідчить, що Кремль шукає "силового наступника", здатного зберегти курс нинішнього режиму й гарантувати безпеку путінської еліти.

Ще один "наступник Путіна" — Микола Патрушев, який працював разом із Володимиром Путіним у КДБ. Як уже писав портал "Коментарі", Патрушев заявив, що може відбутись загострення військової ситуації на Кавказі та звинуватив у цьому Захід. За його словами після України з "хаосом" можуть зіткнутись й інші сусіди Росії, зокрема і на Кавказі. Патрушев відомий тим, що виступає за жорстку політику Кремля, а в кількох рідкісних інтерв’ю для російської преси виправдовував рішення Путіна почати війну в Україні.