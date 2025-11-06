logo

Россияне нашли замену Путину – в Кремле готовят нового фаворита
НОВОСТИ

Россияне нашли замену Путину – в Кремле готовят нового фаворита

В Москве активно обсуждают нового выдвиженца по ближнему кругу президента РФ. Источники пишут о человеке, который стоял за аннексией Крыма и эвакуацией Януковича.

6 ноября 2025, 20:00
Автор:
avatar

Проніна Аня

В российских политических кругах снова появились слухи о возможном обновлении властной верхушки. Как сообщают журналисты пропагандистского ресурса "Царьград", Москва может готовить почву для появления нового политического фаворита – генерала Олексия Дюмина, давно находящегося в ближайшем окружении Путина.

Россияне нашли замену Путину – в Кремле готовят нового фаворита

Кремль готовит преемника Путину – кто может стать новым лицом российских властей

По информации источников, министр обороны РФ Андрей Белоусов предложил главе Кремля усилить руководство военного ведомства. И именно кандидатура Дюмина, говорят, уже получила одобрение в верхах.

Дюмин – бывший губернатор Тульской области, генерал с "героическим" прошлым, участвовавший в ключевых операциях Кремля – от аннексии Крыма до побега Виктора Януковича из Украины в 2014 году. Сегодня ему 53 года, у него звание Героя России и, по данным аналитиков, пользуется полным доверием Путина.

Политологи не исключают, что это назначение может стать первым шагом к большому политическому взлету – и потенциально даже подготовкой к "управляемому транзиту власти" после Путина.

Украинские эксперты отмечают: появление Дюмина на переднем плане свидетельствует о том, что Кремль ищет "силового преемника", способного сохранить курс нынешнего режима и обеспечить безопасность путинской элиты.

Еще один "преемник Путина" – Николай Патрушев, работавший вместе с Владимиром Путиным в КГБ. Как уже писал портал "Комментарии", Патрушев заявил, что может произойти обострение военной ситуации на Кавказе и обвинил в этом Запад. По его словам, после Украины с "хаосом" могут столкнуться и другие соседи России, в том числе и на Кавказе. Патрушев известен тем, что выступает за жесткую политику Кремля, а в нескольких редких интервью для российской печати оправдывал решение Путина начать войну в Украине.



