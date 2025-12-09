Росіяни скаржаться: Сполучені Штати втретє за рік вислали громадян РФ, дехто вже отримав повістку до військкомату

Російські ЗМІ повідомляють про третю за рік масову депортацію громадян РФ зі США. У ніч на 9 грудня до московського аеропорту прибув літак із кількома десятками депортованих, серед яких — як прохачі притулку, яким було відмовлено, так і особи, які порушили імміграційне законодавство США.

США депортували ще десятки росіян

Як стверджує Дмитро Валуєв, президент організації "Russian America for Democracy in Russia", росіян, як і в попередніх випадках, спочатку доправили спецрейсом із Аризони до Каїра, де вони отримали речі та телефони. Звідти їх уже під конвоєм переправили до Москви.

Особливе обурення в російському сегменті викликало те, що деяким із повернутих чоловіків одразу вручили повістки до військкомату. За словами Валуєва, йдеться, ймовірно, про постановку на облік або виклик до комісаріатів. Кількість таких випадків наразі невідома.

Це вже третя хвиля депортацій росіян із території США у 2025 році. Раніше такі рейси відбулися в червні та серпні. Серед депортованих, за даними ЗМІ, могли бути і російські дезертири, і опозиційно налаштовані особи.

У російських медіа вже почали з'являтися тривожні заяви щодо дій американської влади, хоча більшість депортованих осіб мали проблеми з дотриманням законів США, зокрема щодо терміну дії віз.

