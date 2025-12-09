Россияне жалуются: Соединенные Штаты третий раз за год выслали граждан РФ, некоторые уже получили повестку в военкомат.

Российские СМИ сообщают о третьей за год массовой депортации граждан РФ из США. В ночь на 9 декабря в московский аэропорт прибыл самолет с несколькими десятками депортированных, среди которых как просители убежища, которым было отказано, так и лица, нарушившие иммиграционное законодательство США.

США депортировали еще десятки россиян

Как утверждает Дмитрий Валуев, президент организации "Russian America for Democracy in Russia", россиян, как и в предыдущих случаях, сначала доставили спецрейсом из Аризоны в Каир, где они получили вещи и телефоны. Оттуда их уже под конвоем переправили в Москву.

Особое возмущение в российском сегменте вызвало то, что некоторым из возвращенных мужчин сразу вручили повестки военкомату. По словам Валуева, речь идет, вероятно, о постановке на учет или вызове в комиссариаты. Количество таких случаев пока неизвестно.

Это уже третья волна депортаций россиян с территории США в 2025 году. Ранее подобные рейсы состоялись в июне и августе. Среди депортированных, по данным СМИ, могли быть и российские дезертиры, и оппозиционно настроенные личности.

В российских медиа уже начали появляться тревожные заявления по поводу действий американских властей, хотя большинство депортированных лиц имели проблемы с соблюдением законов США, в частности, по сроку действия виз.

